Uitslagen motorcross VJMO / MCLB in Aalter

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren tijdens het weekend van 30 april en 1 mei te gast in het Oost-Vlaamse Aalter.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem deed er opnieuw een dubbele reekszege bovenop bij de allerjongsten, de Initiatie, en mocht tijdens de hulde dan ook weer op het hoogste schavotje plaatsnemen. Ollie Van De Casteele (Brugge) mocht mee naar de hulde als derde in totaal na zijn vijfde en derde plaatsen.

Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht ook op het hoogste schavotje tijdens de hulde van de Nieuwelingen 65cc. De jonge kerel finishte als tweede in de eerste reeks en liet iedereen achter zich in de tweede manche, goed voor de eindzege. Lewis Dedrie uit Klerken miste net het podium bij de 65cc met de vierde en vijfde plaatsen.

Emile Decoster (Desselgem) was de beste bij de Nieuwelingen 85cc. In de eerste reeks finishte hij als tweede en nam revanche in de tweede heat met de zege en totaalzege. Nash Kinet uit Sint-Eloois-Vijve mocht mee op het podium als derde in de eindstand na zijn dubbele derde plaatsen in de reeksen 85cc.

Bo Tytgat uit Lichtervelde mocht na afloop ook naar het podium, hij werd tweede in totaal bij de Junioren 85cc met de tweede plaats in de eerste reeks en zege na de pauze.

Greg Demeulemeester (Kerckhove) was zaterdag aan de slag in speciale reeksen bij de Pitbikes en Brommers met in beide reeksen de beste en de eindzege.

MCLB op zondag

Bij de Nieuwelingen 250/500cc, de jongeren tussen 19 en 23 jaar, kleurde het podium West-Vlaams met de tweede plaats voor Emile Vanhautte uit Waregem die in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag kwam. Derde in de eindstand werd Joshua Dubaere uit Otegem die beslag wist te leggen op de tweede en vierde plaatsen. Net naast het podium als vierde werd Tybo Tytgat (Lichtervelde) met de vierde en tweede plaatsen. Vijfde plek voor Benoit Vanderbeke (Tielt) die in beide reeksen beslag legde op de vijfde stek, en de zesde eindstek voor Lowie Vancompernolle (Meulebeke) die als zesde en achtste door de finish ging.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd vierde bij de Nieuwelingen B (30-42 jarigen) met de vierde en vijfde plaatsen.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) wist eindelijk weer met de zege aan te knopen bij de Nieuwelingen C (vanaf 42 jaar). Hij schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als derde onder de geblokte vlag in de tweede manche.

Jana Calus uit Heestert werd driedubbel vierde bij de Dames-Open.

Milan Vandecaveye (Beernem) mocht na afloop naar het podium als derde bij de Beloften (tussen 14 en 19 jaar). Hij kwam als derde en vierde door de finish. Boris Vanrobaeys (Roeselare) werd zevende in de eindstand met de zesde en achtste plaatsen.

Aaron Spruytte (Hooglede) mocht op het hoogste schavotje plaatsnemen. In beide reeksen bij de Junioren 250cc kwam hij als tweede onder de geblokte vlag, goed voor de eindzege. Nigel Stoop (Beernem) werd bij deze Junioren 250cc vijfde in de totaalstand met de derde en zesde plaatsen.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) werd in beide reeksen bij de Junioren 500cc afgevlagd als derde en daarmee ook derde in de eindstand.

Bij de Nationalen 250cc volledig West-Vlaams podium met op het hoogste schavotje Baptiste Beernaert uit Handzame die beide reeksen op zijn naam schreef. Broer Louis Beernaert eindigde tweede na zijn derde en tweede plaatsen, en op de derde plek Nate Van Tatenhove (Zwevezele) die als tweede en vierde finishte.

Lauclin Demeulenaere uit Zuidschote werd vierde in de eindstand bij de Nationalen 500cc met de vierde en derde plaatsen.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors en Kristof Calus (Heestert) vierde in totaal met de derde en vierde plaatsen.

Mooie groep Internationalen

Opnieuw dubbele reekszege voor kampioen Wietse Brackman, de poulain van Mc De Willemsvrienden uit Vlaams Brabant, terwijl David Segers uitgeschakeld werd in de eerste reeks en tweede werd in de slotmanche. Jorne Tytgat uit Kerckhove, nu woonachtig in Gullegem, werd derde in de eindstand bij de Inters 500cc na zijn vierde en vijfde plaatsen. Kustboy Junior Decouter werd vierde in de eindstand bij de zware motoren na zijn derde en zesde plaatsen.

Avo Tack (Oostrozebeke) werd winnaar bij de Inters 250cc, in de eerste reeks afgevlagd als tweede en in de slotmanche als winnaar. Jerome Biets (Jabbeke) schreef de eerste reeks bij de 250cc op zijn naam en finishte als vierde in de slotmanche waarmee hij alsnog derde werd in de eindstand. Damon Tanghe (Ooigem) kwam als vijfde en derde onder de geblokte vlag waarmee hij vierde is in de totaalstand. Stanley Verstraete (Zerkegem) vijfde in totaal met de vierde en vijfde plaatsen bij de Inters 250cc.

Greg Vullers (Dentergem) werd winnaar bij de Inters Open B met dubbele reekszege.

Zijspannen

Wegens te veel kniepijn stopt Kenneth Dierckens definitief zijn crosscarriere.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) waren in beide reeksen heel sterk bezig en mochten na afloop dan ook weer op het hoogste schavotje als dubbele reekswinnaars en eindwinnaars in groep A.

Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke) mochten met de hulde op het tweede schavotje in groep A na hun zesde en vijfde plaatsen.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden winnaars in groep B, zij kwamen als vierde en derde door de finish tussen de A-rijders, goed voor de eindwinst.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) werden tweede in de eindstand groep B met de vijfde en vierde plaatsen.

Hein en Lois Bekaert (Oostrozebeke) eindigden als derde na hun zevende en zesde plaatsen, en Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) kwamen als derde in totaal door de finish in de eerste reeks en kenden pech en opgave in de slotmanche.

Volgende afspraak op 7 en 8 mei op de Verre Ginste in Oostrozebeke in een organisatie van het team Verbrugghe. (Guido Allewaert)