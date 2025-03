Uitkijken naar onze schaatsers uit Oostende en Gistel op WK in Hamar

In het Noorse Hamar vinden tot zondag de wereldkampioenschappen langebaanschaatsen plaats. Belgisch boegbeeld Bart Swings laat zijn licht schijnen over zijn West-Vlaamse collega’s.

“Indra heeft veel snelheid, wat belangrijk is op de massastart. In die discipline (waarin Swings regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen is, red.) wordt er normaal heel hard naar mij gekeken om ontsnappingen dicht te rijden, maar nu heb ik met Indra iemand die zelf in een vluchtpoging kan meegaan, terwijl ik de kat uit de boom kan kijken. Zijn aanwezigheid opent veel perspectieven voor ons beiden. Hij moet fysiek wel nog sterker worden. Als dat lukt, kunnen we daar nog meer mee spelen. Als hij meegaat in ontsnappingen, zal Indra op het einde nog meer van zijn snelheid overhouden en kan hij misschien zelf winnen of op zijn minst langer achter een kopgroep rijden. Daar geloof ik volledig in. Voor de ploegenachtervolging hebben we hem ook nodig. Ik geloof echt dat we het potentieel hebben om op de Spelen voor de medailles mee te strijden.”

Over Sandrine Tas

“Haar grootste kwaliteit is dat ze er alles aan doet om beter te worden, zowel op technisch als op fysiek vlak. Daardoor is ze indertijd wereldkampioen in het skeeleren geworden, net omdat ze zo goed mogelijk wilde en wil worden. In de toekomst zal dat haar brengen tot wat ze als schaatser wil bereiken. De massastart is een discipline waar ze net als ik zich op focust. Om daarin écht voor de knikkers te kunnen meedoen, zal haar topsnelheid nog hoger moeten liggen. Ze mag hoger mikken dan enkel de kwalificatie. Nu moeten er alleen prestaties volgen. Op de massastart is het lastig om iets te voorspellen, maar Sandrine kan zeker mikken op minstens de top acht. Een medaille? (glimlacht) Ik zal geen woorden in haar mond leggen.”

Over Fran Vanhoutte

“Van de West-Vlamingen heeft Fran het minste aantal schaatsuren op haar conto, wat inhoudt dat ze nog veel progressiemarge heeft. Ze heeft veel kracht en dus ook veel snelheid, waardoor vooral sprintafstanden haar liggen. Op skeelers is dat een sterkte, alleen is schaatsen technischer. Als ze op dat vlak nog kan verbeteren, zal die topsnelheid één van haar sterktes worden. Omdat ze nog niet lang schaatst, kan ze op alle vlakken nog progressie boeken. De kans is reëel dat Fran zich op de 500 m, 1.000 m en massastart kan kwalificeren voor de Spelen. Eerlijk? Ik denk dat de hele groep West-Vlamingen zich kan kwalificeren voor Milaan 2026.”