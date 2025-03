Uitkijken naar onze schaatsers op WK in Hamar

Oostende/Gistel In het Noorse Hamar vindt de komende dagen het WK langebaanschaatsen plaats. Met Indra Médard, Sandrine Tas en Fran Vanhoutte nemen drie streekgenoten deel. Wij lieten olympisch kampioen en Belgische schaatsboegbeeld Bart Swings over zijn drie West-Vlaamse collega’s aan het woord.

Over Indra Médard: “Fysiek nog sterker worden”

Wie is de mens achter Indra Médard?

“Indra is een heel sociaal persoon en erg aangenaam om in de groep te hebben. Een leuke gast om mee op pad te gaan. Ik ken hem van de voorbije Europese en wereldkampioenschappen. Indra brengt sfeer in de groep en is een zorgzaam type.”

Wat zijn z’n kwaliteiten?

“Indra is goed begaafd, zowel vroeger op skeelers als nu op de lange baan. Hij heeft veel snelheid, wat belangrijk is op de massastart. Die krappe bochtjes hebben dat nodig. Naar mijn gevoel heeft Indra na zijn overstap het schaatsen snel opgepikt, terwijl dat allesbehalve vanzelfsprekend is. Bij mij heeft dat indertijd langer geduurd.”

Wat zijn z’n werkpunten?

“Als je naar de massastart kijkt, moet Indra fysiek nog sterker worden. Als dat lukt, kunnen we daar nog meer mee spelen. Als hij meegaat in ontsnappingen, zal Indra op het einde nog meer van zijn snelheid overhouden en kan hij misschien zelf winnen of op zijn minst langer achter een kopgroep rijden. Daar geloof ik volledig in.”

Hoe groot is de kans dat Indra Médard naar de Olympische Winterspelen van Milaan 2026 mag?

“Groot, want hij heeft twee opties: de ploegenachtervolging (samen met Swings en Jason Suttels, red.) en de massastart. En zelfs zijn 1.500 meter is oké. Maar vooral voor die eerste twee disciplines geloof ik erin. Op de massastart (waarop Swings regerend olympisch, wereld- en Europees kampioen is, red.) wordt er normaal heel hard naar mij gekeken om ontsnappingen dicht te rijden, maar nu heb ik met Indra iemand die zelf in een vluchtpoging kan meegaan terwijl ik de kat uit de boom kan kijken. Zijn aanwezigheid opent veel perspectieven voor ons beiden. Voor de ploegenachtervolging hebben we hem nodig. Daarin ligt trouwens één van Indra’s grootste kwaliteiten, want we schaatsen met drie achter elkaar. De snelste tactiek is wanneer je heel aerodynamisch achter elkaar rijdt en met je ene hand op je voorligger rust. Ik schaats op kop en breek de wind, terwijl Indra capabel is om heel dicht achter mij te rijden en me intussen voort te duwen. Dat kan hij enorm goed. Jason is dan weer onze slotrijder. Ik geloof echt dat we het potentieel hebben om op de Spelen voor de medailles mee te strijden. Momenteel stranden we nog op een dikke twee seconden van het podium, maar Indra en Jason draaien nog niet lang mee in het Wereldbekercircuit en kunnen nog groeien. Ik geloof heel hard in dit project.”

Is er iets wat wij nog niet weten over Indra Médard?

“In skeeleren, de sport die Indra en ik in de zomermaanden nog altijd beoefenen, hebben wij altijd een heel grote Belgische delegatie. We trekken vaak met zo’n 20 atleten naar Europese kampioenschappen. Indra is dan de kapitein van de groep, een rol waarvoor hij door onze Franse bondscoach is aangeduid. Als er binnen de Belgische selectie met ook de 14- tot 15-jarige jeugdatleten, iets aan de hand is, kunnen die dat met Indra bespreken. Die rol past goed bij hem. Indra kan altijd met iedereen overweg. Indra is de spreekbuis voor de groep, wat altijd handig is. Dat is zoals een kapitein in een voetbalploeg om de groepssfeer te behouden.”

© SCS/Soenar Chamid/AFLO

Over Mathias Vosté

Wie is de mens achter Mathias Vosté?

“Mathias is een rustige jongen die hard werkt en altijd heel gefocust is om zo goed mogelijk te presteren. Hij geeft zich voluit. Ik ken Mathias persoonlijk net iets minder goed, omdat het al lang geleden is dat we nog eens samen een skeelerkampioenschap beleefd hebben, maar het is een aangename persoon om erbij te hebben.”

Wat zijn z’n kwaliteiten?

“De 1.500 meter is zijn grootste kwaliteit dankzij zijn bochtentechniek. Mathias komt uit de shorttrack, de sport die hij lang met skeeleren gecombineerd heeft. Daardoor kan hij enorm goeie bochten nemen.”

Wat zijn z’n werkpunten?

“Vroeger leek het soms alsof Mathias het mentaal lastiger had om met wedstrijd om te gaan, maar ik heb de indruk dat hij daarin grote stappen gezet heeft. Op de 1.500 meter kan zijn laatste rondje wel nog beter worden. Mathias heeft veel snelheid en op zijn echt goeie dagen trekt hij die snelheid door, maar als hij dat consistenter kan doen, zou hij nog betere resultaten kunnen behalen en doet hij altijd mee voor de prijzen.”

Hoe groot is de kans dat Mathias Vosté naar de Olympische Winterspelen van Milaan 2026 mag?

“Een plaats in de top 24 op zijn afstand is vereist. Als Mathias zijn normale niveau haalt, moet hij er altijd bij zijn en komt hij zelfs in aanmerking voor een toptienplaats Voor hem wordt het belangrijk om in het begin van volgend seizoen een goed niveau te halen. Los daarvan kan Mathias veel hoger mikken dan enkel de kwalificatie voor de Winterspelen.”

© IMAGO/Orange Pictures

Over Sandrine Tas

Wie is de mens achter Sandrine Tas?

“Sandrine is heel gefocust op haar sport. Ze doet er alles voor en maakte heel gepassioneerd de overstap van skeeleren naar schaatsen. Die volledige focus past bij haar. En het brengt op. Ze blijft stappen maken. Mooi om te zien.”

Wat zijn haar kwaliteiten?

“Haar grootste kwaliteit is dat ze er alles aan doet om beter te worden, zowel op technisch als op fysiek vlak. Daardoor is ze indertijd wereldkampioen in het skeeleren geworden, net omdat ze zo goed mogelijk wilde en wil worden. In de toekomst zal dat haar brengen tot wat ze als schaatser wil bereiken. Anders zou je vlugger je plafond bereiken. Dit seizoen verbeterde Sandrine opnieuw haar persoonlijke records, wat bewijst dat ze almaar beter wordt.”

Wat zijn haar werkpunten?

“Een moeilijke vraag. De massastart is net als ik een discipline waarop ze zich focust. Om daarin écht voor de knikkers te kunnen meedoen, zal haar topsnelheid nog hoger moeten liggen. Als Sandrine nu een mooi resultaat behaalt, komt dat door weg te rijden of onderweg punten te sprokkelen. Als ze consistent voor de podiumplekken wil meestrijden, zal haar topsnelheid omhoog moeten. Ik geloof dat dit mogelijk is, want in het skeeleren is ze daar vroeger ook in geslaagd.”

Hoe groot is de kans dat Sandrine Tas naar de Olympische Winterspelen van Milaan 2026 mag?

Heel groot. Op de 1.500 meter, de 3.000 meter en zelfs de 5.000 meter. En natuurlijk ook op de massastart. Ze mag hoger mikken dan enkel de kwalificatie. Nu moeten er alleen prestaties volgen. Bij een onderdeel als massastart is het lastig om iets te voorspellen, maar Sandrine kan zeker mikken op minstens de top acht. Een medaille? (glimlacht) Ik zal geen woorden in haar mond leggen.”

Is er iets wat wij nog niet weten over Sandrine Tas?

“Ik heb gehoord dat ze graag kookt. Dat is haar tweede passie. Ik zie dat vaak op Instagram passeren, bijvoorbeeld wanneer ze brownies maakt.”

© IMAGO/Orange Pictures

Over Fran Vanhoutte

Wie is de mens achter Fran Vanhoutte?

“Dat vind ik de lastigste vraag van allemaal, hoewel ik Fran wel goed ken van de EK’s en WK’s in het skeeleren. Het is een toffe meid om in de groep te hebben. Fran is nog niet lang aan het schaatsen, maar zet grote stappen en heeft veel potentieel. Ze sukkelde een tijdje met een blessure, maar in 2024 kende ze een goed skeelerseizoen, bekroond met onder meer een Europese titel, en deze winter trekt ze die vorm door. Ze schaatste al enkele persoonlijke records. Van de vier West-Vlamingen is Fran degene die het minste aantal schaatsuren op haar conto heeft staan, wat inhoudt dat ze nog veel progressiemarge heeft.”

Wat zijn haar kwaliteiten?

“Fran heeft veel kracht en dus ook veel snelheid, waardoor ze vooral op de sprintafstanden goed uit de voeten kan. Op skeelers is dat één van haar kwaliteiten, alleen is schaatsen een technischere sport. Als Fran op dat vlak nog elke week kan verbeteren, zal die topsnelheid één van haar sterktes worden.”

Wat zijn haar werkpunten?

“We kunnen technisch allemaal nog verbeteren. (grijnst) Maar Fran kan zeker nog stappen zetten. Omdat ze nog niet lang schaatst, kan ze overigens op alle vlakken nog progressie boeken.”

Hoe groot is de kans dat Fran Vanhoutte naar de Olympische Winterspelen van Milaan 2026 mag?

“Dat is geen makkelijke vraag, maar de kans is reëel dat Fran zich op de 500 meter, de 1.000 meter en de massastart kan kwalificeren. Eerlijk? Ik denk dat de hele groep West-Vlamingen zich kan kwalificeren voor Milaan 2026.”

Is er iets wat wij nog niet weten over Fran Vanhoutte?

“Ze heeft een relatie met een Estse ploeggenoot van mij, Martin Lief. Een goeie schaatser bovendien, want hij behaalde al medailles op Europese kampioenschappen.”