Uitbundig welkom thuis voor zilveren skeeler Lyssa Vansteenkiste uit Roksem

Lyssa Vansteenkiste pakte in het Italiaanse l’Aquila de zilveren plak op het Europese kampioenschap in de categorie Youth ladies 500 meter. Ze kreeg maandagnamiddag een uitbundig en hartelijk welkom thuis en vele gelukwensen.

Lyssa Vansteenkiste (15) skeelert al sinds haar vierde en is aangesloten bij Zwaantjes Zandvoorde.

“Ik heb mezelf verrast”, lacht Lyssa. “Dit had ik totaal niet verwacht.” De 500 meter is haar favoriete nummer. “Ik ben uiteraard heel blij met deze zilveren medaille.”

Lyssa is de dochter van Steven Vansteenkiste en Veerle Decloedt en de zus van Marlies en Joren. Het gezin woont in de Zeeweg in Roksem. Lyssa zit in haar vierde jaar middelbaar in het Sigo waar ze de richting Latijn volgt. “Nog geen idee wat ik later wil studeren. Het liefst zo ik zo veel mogelijk skeeleren”, lacht ze.