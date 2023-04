U11 Kortrijkse Waterpolo Kring is na 13 jaar opnieuw Belgisch kampioen

Na 13 jaar is de U11 van de Kortrijkse Waterpolo Kring opnieuw kampioen van België. De jongste spelers van KWK Spurs – Cézar, Lisia, Andreas, Jakob, Elewout, Lars, Thomas, Tuur, Leon en Lasse – haalden zondag de nationale titel binnen.

Ook in het derde toernooi tegen Oostende, Leuven en JESPO Antwerpen wonnen de spelers van de U11 opnieuw alle drie hun wedstrijden waardoor ze met negen punten voor staan. Zo zijn ze, met nog één toernooi voor de boeg, al zeker van de titel. Op zondag 7 mei volgt de laatste finalepoule en de bekeruitreiking in Antwerpen.

In LAGO Kortrijk Weide weerklonk dan ook het lied We Are The Champions. In de wedstrijd tegen Oostende werd het even spannend, maar uiteindelijk won de Kortrijkse waterpoloploeg met 7-5. In de cafetaria werd met spandoeken en gebak het mathematisch gewonnen kampioenschap gevierd.

Bescheiden

“We hielden het uiteraard wat bescheiden want de andere ploegen zaten daar ook. We hebben even gewacht met te vieren ook al wisten we na de tweede match dat we de titel gewonnen hadden. Het was fijn, sommige kinderen spelen nog maar een jaar competitie en zijn nu al Belgisch kampioen”, zegt Lien De Meulemeester, mama van doelman Cézar Christiaens.

Het is al sinds 2010 geleden dat de junioren het Belgisch kampioenschap wonnen, vorig jaar behaalden ze een derde plaats. De nationale titel voor de eerste ploeg (volwassenen) dateert al van 2009.

Bevestiging

“Voor de jongeren is dit de hoogst te behalen titel, er is geen Europese competitie. Voor een amateurploeg is het wel een mooie bevestiging en motiveert het om er de komende jaren voor te gaan. Vanuit het bestuur zijn we heel trots om na al die jaren nog eens een titel binnen te halen”, zegt voorzitter Liederik Cordonni.

“We uiten dan ook graag onze dankbaarheid naar de trainers Axelle en Otto-Jan en de ouders die dit mee ondersteunen. Hopelijk zet dit de toon voor volgende jaren om in deze richting te blijven evolueren.” De club zal de spelers van U11 nog eens huldigen op hun eindeseizoenevent in juni.