TZK Waterpolo wil herhaling van degradatiestrijd vermijden

TZK Waterpolo is de competitie in de Super League gestart met twee nipte nederlagen: 9-11 tegen Mechelen en 7-8 tegen Leuven. “Vooral die nederlaag tegen Leuven liet een wrange nasmaak na”, aldus Jannes Langeraet (23).

Het Tieltse waterpoloteam wendde vorig seizoen op miraculeuze wijze de degradatie uit de hoogste nationale afdeling af. “Dit seizoen zijn het de laatste twee in het klassement die onder elkaar zullen uitmaken wie zakt”, zegt Jannes. “Ik denk dat we de kwaliteiten hebben om uit de degradatiezone weg te blijven, want als groep zijn we het laatste jaar zeker gegroeid.”

Dat bleek vooral in de eerste wedstrijd, tegen vicekampioen Mechelen. De Tieltenaars begaven pas in de laatste periode.

“We speelden daar een zeer sterke partij en gingen met een heel goed gevoel naar huis. Jammer genoeg konden we in de tweede wedstrijd geen positief vervolg breien aan die prestatie. Nochtans stond de match tegen Leuven met stip aangeduid in onze agenda: het is een van onze rechtstreekse concurrenten in de strijd voor het behoud. Leuven kunnen we zeker aan, maar verschillende spelers in onze ploeg hadden een complete offday en opdrachten werden minder goed uitgevoerd.”

Verschil kleiner

Jannes speelt al zeventien jaar waterpolo en is al zo’n zes jaar lid van de eerste ploeg. “Ik heb de stap naar de Super League meegemaakt en heb onze groep zien evolueren. Bij ons is er weinig tot geen verloop, en het verschil met de topploegen wordt jaar na jaar kleiner. Herbert De Grande was speler-trainer, maar is sinds vorig seizoen enkel trainer. Hij ziet nu alles veel beter van aan de rand van het zwembad en hij probeert ons tactisch wat anders te laten spelen. Ook de bijdrage van Frank Degryse, die er als tweede coach is bijgekomen, is enorm waardevol.”

Door de sluiting van het zwembad in Tielt traint de club afwisselend in Meulebeke en Roeselare. “Dat is niet ideaal, maar we zijn het al gewoon. Onze wedstrijden spelen we al een aantal jaar in Roeselare en ik kan iedereen aanraden om eens een match bij te wonen. Het is zo’n mooie sport.” (GD)