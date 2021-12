TZK Waterpolo uit Tielt bijna zeker van het behoud in de hoogste afdeling

De heenronde van de waterpolocompetitie zit erop en TZK Waterpolo prijkt momenteel heel knap op de achtste plaats in de Super League. De Tieltenaars pakten drie zeges en met een totaal van negen punten zijn ze nu al bijna zeker van het behoud in de hoogste afdeling.

Afgelopen weekend zorgde TZK Waterpolo ei zo na voor een stunt, want ze verloren nipt met 10-11 van Doornik. “Eigenlijk verdienden we het niet om te verliezen”, zegt speler-coach Herbert De Grande. “Het zou de eerste keer in de geschiedenis geweest zijn dat we een iconische club als Doornik geklopt zouden hebben. Jammer genoeg is het niet gelukt, maar het bewijst wel dat we de kloof beetje bij beetje aan het dichten zijn.”

“We klopten dit seizoen Leuven, Oostende en Wase. Dat zijn ploegen waarmee we in een recent verleden nog mee concurreerden in de tweede klasse. De kloof met de gevestigde waarden in de Super League blijft echter wel heel groot. Ploegen als Antwerpen, Moeskroen en Mechelen zijn semiprofessionele ploegen en daarmee concurreren is onmogelijk. We zien wel dat we het de subtoppers zoals Eeklo en Doornik steeds wat moeilijker kunnen maken en dat is voor ons toch een teken wat we goed bezig zijn.”

Afgeremd door zwembad

Tielt heeft een heel goeie jeugdwerking, maar de club wordt uiteraard afgeremd door hun zwembad. “Aangezien we in een 25meter bad trainen, waarvan we het ondiepe gedeelte niet kunnen gebruiken, zijn we uiteraard wat beperkt. De andere clubs in de Super League hebben allemaal een olympisch zwembad ter beschikking en dat maakt toch een groot verschil.”

De kloof met de gevestigde waarden in de Super League blijft groot

“Maar goed, we proberen manieren te vinden om vooruitgang te boeken. Zo hebben we dit seizoen ingezet op krachttraining omdat we merkten dat we op dit niveau soms wat te kort kwamen in de duels. Dat gaat natuurlijk ten koste van andere trainingen, maar we kunnen nu eenmaal niet meer trainen. Het is constant zoeken naar een goed evenwicht.”

Afscheid als speler

Twee jaar geleden maakte Herbert De Grande al duidelijk dat hij stilaan afscheid ging nemen als speler van TZK Waterpolo, maar anno 2021 is hij nog steeds een van de sterkhouders van de ploeg. “Door corona heb ik mijn afscheid uitgesteld. Ik wil niet graag zomaar afscheid nemen zonder publiek. In principe stop ik eind dit seizoen, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. De reden waarom ik twijfel is omdat ik nog steeds voel dat ik dit niveau aankan. Aan de andere kant mis ik als coach toch wel wat inzichten op training, omdat ik zelf nog te veel bezig ben als speler. Dat frustreert me wel. Ik heb als trainer toch iets opgebouwd met deze ploeg en ik wil het coachen nu ook niet meer uit handen geven om zelf langer te blijven spelen”, besluit hij. (Gunther Dekie)