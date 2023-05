TZK Tielt handhaaft zich op miraculeuze wijze in de Waterpolo Super League

TZK Tielt heeft op de valreep een verlengd verblijf in de Waterpolo Super League afgedwongen. Op de laatste speeldag van de play-offs versloeg het Eeklo met 13-10 en concurrent ROSC Oostende verloor op zijn beurt met 7-9 van Leuven. “Ik ben ongelofelijk trots op de veerkracht en de vastberadenheid van ons team”, aldus kapitein Brent Wyffels (23).

Het was een vreemd seizoen voor de Tieltse Waterpoloclub. Al vroeg in het seizoen werden ze geconfronteerd met de onverwachte sluiting van het zwembad en Tielt en daardoor moesten ze noodgedwongen uitwijken naar Meulebeke en Roeselare voor de trainingen. “Dat was niet ideaal”, zegt Wyffels. “Het had niet alleen gevolgen voor de eerste ploeg, maar vooral ook voor onze jeugdwerking, iets waar we de afgelopen jaren enorm in hadden geïnvesteerd. We konden wel blijven trainen, maar al die veranderingen hadden toch hun weerslag onze sportieve prestaties. Tijdens de reguliere competitie slaagden we er slechts één keer in om te winnen en we leken af te stevenen op de degradatie. Dat zorgde wel voor enige druk, maar vrij vroeg beseften we dat we vol moesten inzetten op de degradatie play-offs.”

Slotspeeldag

Tijdens die playoffs toonde TZK Tielt een ander gedaante en plots leek alles opnieuw mogelijk. Ze wonnen op de eerste speeldag van Oostende. “Op de tweede speeldag speelden we gelijk tegen Leuven en dat was een serieuze ontgoocheling, want op die manier hadden we ons lot niet meer in eigen handen”, gaat hij verder. Tielt kon zich enkel nog redden indien Oostende op de slotspeeldag verloor van Leuven en ze zelf wonnen van Eeklo. “Het kon alle kanten uit want de vier ploegen in de play-offs zijn gewoon heel erg aan elkaar gewaagd.”

Ontlading

Beide wedstrijden werden gespeeld in Roeselare en Tielt wist voor aanvang van hun wedstrijd al dat Oostende met 7-9 had verloren tegen Leuven. “Dat was een opluchting, want op die manier hadden we ons lot opnieuw in eigen handen. Het zorgde voor extra motivatie, maar ook voor de nodige stress. We kwamen vrij snel 0-2 achter en hadden het aanvankelijk wat moeilijk. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen we de stress onder controle en konden we ons eigen spel spelen. Uiteindelijk wonnen we met 13-10 en was de redding een feit. De ontlading was enorm groot en als kapitein ben ik dan ook heel erg trots op het hele team. De veerkracht, de vastberadenheid en de teamspirit die ze getoond hebben, zijn gewoon fantastisch. We sluiten dit woelige seizoen dan ook positief af en kijken met de nodige ambitie uit naar volgend seizoen. Naast coach Herbert De Grande zullen we trouwens ook kunnen rekenen op de expertise van Frank Degryse, die onze trainersstaf komt vervoegen. De samenwerking tussen deze twee coaches zal ons ongetwijfeld helpen om opnieuw stappen voorwaarts te zetten”, besluit hij. (GD)