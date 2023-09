Tweemaal brons voor Maldegemse Manon Claeys op EK G-dressuur

Manon Claeys uit Maldegem zet haar succesvolle carrière in de G-dressuur verder met twee bronzen medailles op het EK in Riesenbeck, Duitsland.

Nadat ze in 2021 op de paralympische spelen in Tokyo tweemaal brons behaalde in de G-dressuur, nam Manon Claeys afgelopen week deel aan het EK G-dressuur in het Duitse Riesenbeck. Eerder deze week behaalde Manon al brons in de categorie Grade IV. Daardoor mocht ze zaterdag net als de andere Belgische formaties deelnemen aan de Freestyle test.

Dat is een wedstrijd waaraan de 8 beste duo’s uit iedere categorie mogen deelnemen. Ook in die wedstrijd behaalde Manon met haar jong paard een bronzen medaille. “Door problemen met de gezondheid was mijn voorbereiding op het EK niet ideaal gelopen. Ik heb echter een team rond mij dat er alles aangedaan heeft om me klaar het krijgen voor het EK.”

“De successen die ik op het EK heb behaald zijn het resultaat van het ganse team. Nu beginnen aan de voorbereiding van de paralympisch spelen in Parijs,” klonk het bij een tevreden Manon. (LV)