Tweelingbroers Cuyle kijken uit naar WK en hopen op de Spelen in Parijs: “Leuk dat WK in Antwerpen is”

Van 23 tot 26 februari vond de World Cup in het Duitse Cottbus plaats. Glen Cuyle haalde er de finale aan de brug met gelijke leggers en eindigde heel knap zevende. Nicola Cuyle nam het weekend ervoor deel aan een internationale wedstrijd in Luxemburg. Ook hij wist zich daar voor de finale te plaatsen aan de brug, maar turnde de finale niet. De 20-jarige tweelingbroers kijken vanaf nu uit naar het WK in Antwerpen en dromen van de Olympische Spelen in Parijs.

“Brug is zeker niet mijn beste toestel dus ik had in de eerste plaats geen verwachtingen op de World Cup in Cottbus”, opent Glen Cuyle. De tweeling komt uit Ingelmunster, maar vertoeft tijdens de week in Gent waar wordt getraind. “Toen ik die finale behaalde, was ik dus heel verrast, maar de oefening die ik had geturnd was één van de beste oefeningen die ik al had gedaan en was dus toch wel finalewaardig.”

“Ik ben heel tevreden over mezelf, omdat ik heb kunnen tonen dat wat vroeger één van mijn zwakkere toestellen was nu toch wel veel is verbeterd en dat geeft mij wel een goed gevoel. Mijn doelstelling voor deze wereldbeker was tenslotte gewoon om mijn oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren aangezien dit het begin van het seizoen was en ik dus nieuwe en moeilijkere oefeningen heb.”

Kans

“De World Cups van dit jaar tellen nog niet mee voor een selectie van de Olympische Spelen, die zijn pas volgend jaar. Om geselecteerd te worden voor de Olympische Spelen moeten we de top 13 met het team halen op het EK dit jaar om ons te selecteren voor het wereldkampioenschap dat plaatsvindt in Antwerpen van 30 september tot en met 8 oktober. Daar kunnen we ons dan plaatsen voor de Olympische Spelen door top 12 te behalen met het team.”

“Ik zou zeggen dat de kans niet zodanig groot is om naar de Olympische Spelen te mogen omdat een top 12 halen met team op een WK verre van gemakkelijk is, maar zeker niet onmogelijk. Het team en ik hebben dus nog veel werk voor de boeg om dit waar te maken.”

“Als ik toch mag deelnemen in Parijs dan denk ik persoonlijk wel dat ik een kans maak om er een ringenfinale te halen, wat mijn beste toestel is. Maar dat is natuurlijk nog moeilijk te bepalen aangezien dit nog vrij veraf is en op die periode kan wel veel gebeuren, inclusief ikzelf die veel kan verbeteren tegen dan. Mijn doelstelling daar zou in de eerste plaats zijn om overal mijn beste oefeningen te laten zien, maar mijn droom is wel om een team- en ringenfinale te turnen”, besluit Glen. “Ik heb niet deelgenomen aan de World Cup, maar wel aan een internationale wedstrijd in Luxemburg de week ervoor”, vertelt Nicola.

Paardfinale

“Ik heb daar aan vier toestellen geturnd: paard, ringen, sprong en brug. Aan de brug had ik mij geselecteerd voor de finale op de eerste plaats, maar ik heb de finale niet geturnd omdat ik mijn brugfinale heb geswitcht met een teammaat zijn paardfinale. Dit omdat mijn brugoefening stabiel is, dus de trainers wilden dat ik nog eens paard deed. Omdat ik een heel moeilijke paardoefening probeer.”

“Zoals ook Glen al aanhaalde moeten wij ons eerst en vooral met het team selecteren om kans te maken op een eventuele deelname aan de Spelen. Als dat niet lukt kan ik daarna op World Cups mezelf proberen te kwalificeren door een podiumplaats te behalen. Ik ben nog jong dus er is altijd nog de mogelijkheid om naar de volgende Olympische Spelen te werken.”

Onderlinge strijd

“We vechten ook beiden voor onze plek bij de nationale ploeg. Het is de bedoeling dat ik als allrounder in het team geraak. Op dit moment is rek mijn zwakste toestel en dus mijn zwakke schakel om in het team te komen. Het is bovendien leuk dat het WK dit jaar in Antwerpen plaatsvindt, maar voor mezelf verandert dat niet veel aan mijn prestatie. Ik doe wat ik moet doen en hou me niet echt bezig met wat er rond mij gebeurt. Het WK start op 30 september. Dat is dus nog wel even. Mijn doel is om daar als all-roundgymnast een allroundfinale te behalen.”

“Of er een onderlinge strijd is tussen ons als broers? Er is zeker enige strijd tussen ons twee, maar op een positieve manier. Als tweelingn worden wij gezien als ‘twee dezelfde’ dus dan is het fijn om te tonen dat je misschien toch net beter bent dan de andere”, knipoogt Nicola nog. (RV)