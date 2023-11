Tweeling Louise en Laure Vermeulen zijn talentvolle judoka’s: “We zitten allebei niet graag stil”

Judoka’s Louise en Laure Vermeulen (Neko Ieper) mochten als eerstejaars meedoen aan het interprovinciaal kampioenschap U13 in het Limburgse Oudsbergen. De Passendaalse tweeling heeft ook naast de tatami een sterke band.

Louise en Laure mogen in december elk elf kaarsjes uitblazen. Ze zijn de dochters van Jolien Bentein (34) en Niels Vermeulen (36). Jolien is afkomstig uit Oostnieuwkerke en Niels groeide op in Passendale. De meisjes gaan naar school in Vrije Basisschool De Fontein in Passendale. Het grootste deel van hun vrije tijd gaat naar judo. Ze zijn lid van Neko Ieper.

Wanneer begonnen jullie met judo?

Louise: “Zo’n viertal jaar geleden sloten we ons aan bij judoclub Neko Ieper. Laure ging eerst alleen trainen, maar een dag later volgde ik haar al.”

Laure: “Daarvoor deden we eens een initiatie karate, maar dat lag ons minder.”

Welke gordel hebben jullie momenteel?

Louise: “De oranje gordel. Dat is de derde rang na wit en geel. Na oranje volgen groen, blauw, bruin en zwart.”

Laure: “In januari doen we ons examen voor de groene gordel. Daarvoor zullen we enkele werpoefeningen moeten uitvoeren en uitleggen.”

Trainen jullie veel?

Laure: “Het varieert van week tot week. Het hangt onder meer af van de geplande tornooien. Meestal trainen we op dinsdag en donderdag. Soms komen daar ook de vrijdag en de zondag bij.”

Louise: “Wij zitten bij de U13 en we trainen samen met de U9 en de U11. Onze trainsters zijn Kelly Verbrugghe, Morgane Garreyn, Femke Hespel en Gunter Archie. We nemen ook een keer per maand deel aan de provinciale training in Lichtervelde.”

Nemen jullie vaak deel aan wedstrijden?

Laure: “Voor dit jaar zijn de meeste tornooien afgelopen. Er zijn er nog twee in december. Op 3 december in Lichtervelde en op 9 december in Ardooie. Daarna hervat het weer vanaf maart.”

Louise: “Meestal komen we niet tegen elkaar uit, maar in Waver keken we elkaar wel in de ogen. Na een spannende strijd trok Laure aan het langste eind. De meeste kampen worden gefilmd, waardoor we achteraf nog even kunnen analyseren wat er goed en minder goed ging.”

Ook op het interprovinciaal kampioenschap waren jullie succesvol.

Louise: “Dat was een hele leuke en leerrijke ervaring. Ook clubgenoten Bo Altimari en Robbe Nuytten maakten deel uit van de West-Vlaamse selectie.”

Laure: “Zeker als eerstejaars zitten we nog bij de jongste van de deelnemers. Dat we meteen konden winnen, was fantastisch. De medaille krijgt een mooi plekje bij de andere trofeeën.”

Welke eigenschappen bewonderen jullie van elkaar als judoka?

Laure: “Louise is een echte volhouder. Ze zal zich niet gewonnen geven en er alles uitpersen tot de laatste seconde. Zo won ze ooit eens met een waza-ari op twee seconden van het einde.”

Louise: “Laure is heel sterk, ze heeft veel kracht in haar armen.”

Jullie band is wellicht sterk?

Louise: “We zijn goeie vriendinnen en het is leuk dat we ook dezelfde passie delen.”

Laure: “Absoluut. En als er eens discussie is, dan kunnen we het uitvechten.” (lacht)

Zijn mama Jolien en papa Niels jullie grootste supporters?

Louise: “We kunnen steeds rekenen op een grote supportersclub. Onze ouders, oma en opa en nog enkele vrienden.”

Laure: “Ook binnen de club steunt iedereen elkaar. We hebben hier veel vrienden.”

Is er nog tijd voor andere hobby’s?

Louise: “We gaan allebei naar de academie in Passendale. Verder ga ik mountainbiken met mama. We zijn aangesloten bij de Boskantrijders in Westrozebeke. Mijn langste rit was 44 kilometer.”

Laure: “Ik ben nog aangesloten bij de Chiro in Passendale. Je merkt het ondertussen wel, we kunnen allebei niet goed stilzitten.” (anton Peene)