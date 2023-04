Tweede Tieltse sprinttriatlon in de steigers: “Heel positieve reacties op parcours eerste editie”

Het Inofec Triatlon Team Tielt (ITTT) organiseert op zondag 23 april voor de tweede keer een verkorte triatlon in Tielt. Het loop- en fietsparcours blijft ongewijzigd, al zal de zwemproef dit keer plaatsvinden in het zwembad van Meulebeke.

“Door de erg positieve feedback op het parcours van de eerste editie, zowel op sportief als organisatorisch vlak, hebben we besloten om het parcours niet te wijzigen”, zegt Davy Vaneeckhout van het ITTT. “Door de gekende problematiek rond het zwembad in Tielt is enkel de locatie van het zwemmen gewijzigd. Net als vorig jaar zal de hellende Driesstraat tijdens het fietsen niet te onderschatten zijn. Ook in het loopparcours zitten verschillende straten waar het verschil gemaakt kan worden. Denk maar aan de Hoogstraat, de Kortrijkstraat of het Patersbos.”

Er zijn 70 individuele atleten en vijf trio’s ingeschreven. Die starten om 12.15 uur met 500 meter zwemmen in het zwembad van Meulebeke, waar ook de startnummers opgehaald dienen te worden. Daarna worden de deelnemers volgens hun resultaat van de zwemproef om 16.30 uur opgelijnd in de sporthal voor het fietsen. Elke atleet heeft minstens twee uur tijd tussen de zwemproef en de start van de fietsproef. Er dienen vier rondes van telkens 5 kilometer afgelegd te worden. Aansluitend dient er nog 5 kilometer gelopen te worden. Het loopparcours bestaat uit twee rondes, met aankomst op de markt van Tielt.

Vrijwilligers welkom

Om alles de dag zelf in goede banen te helpen leiden, zal een schare vrijwilligers paraat staan. “Vele handen maken uiteraard licht werk”, aldus nog Davy. “Vrijwilligers die nog een handje willen toesteken, zijn daarom meer dan welkom en kunnen zich steeds aanmelden bij een lid van onze werkgroep. Tot slot willen we ook graag nog even benadrukken dat we onze sponsors bijzonder dankbaar zijn voor de steun.” (SV)