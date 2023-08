Tweede seizoen Darts Competitie Middenkust van start met dertig ploegen: “Populariteit neemt nog altijd toe”

Federatie Darts Competitie Middenkust oogstte vorig jaar veel succes met 16 ploegen over twee reeksen. De belangstelling groeide elke maand. Nieuwe clubs en ploegen boden zich aan om toe te treden. Het tweede seizoen start op vrijdag 1 september met 30 ploegen, waarvan 14 nieuwe.

“Er wordt komend seizoen voor de titel gestreden in een eerste reeks van 14 en een tweede reeks van 16 ploegen”, legt secretaris Redgy Simoens uit. “Belangrijk: er start ook een damesploeg tussen al dat ‘mannengeweld’. Op dit moment hebben we zo’n 275 leden en deelnemers. Op vrijdag 1 september start de competitie en ze eindigt op 31 mei met de bekerfinale. Net als vorig jaar worden de competitiewedstrijden in principe gespeeld op vrijdagavond, telkens om 20.30 uur. Uitzonderlijk laten we een marge van 30 minuten toe op voorwaarde dat de kapitein van de tegenploeg en de competitieverantwoordelijken verwittigd worden.”

Best of vijf legs

Een competitiewedstrijd bestaat uit vier enkelspelen, twee koppelspelen en opnieuw vier enkelspelen. De thuisploeg begint de eerste wedstrijd met werpen. Alle onderdelen van een wedstrijd dienen worden gespeeld, ongeacht de tussenstand van de partij. De enkelspelen worden betwist in een best of vijf legs van 501. Er mag hierbij gespeeld worden op twee blokken. De thuisploeg beslist op hoeveel blokken er in totaal gespeeld wordt. De koppelspelen worden betwist in een best of vijf legs van 701. Zij worden gespeeld op één blok.

In de Apero Fish League, de eerste reeks, treden volgende ploegen aan: Alexander 1 Oostende, Alexander 2, Armenonville Bulls Oostende, Armenonville Dartiesten, Lampiekers Bredene A, Capri Darts, De Krayen Gistel, DC Paris Oostende, Lampiekers Bredene B, Malélo Alpha Oostende, Revivals Westende, Teas & Beas The Stingers Gistel, Teas & Beas The Wasps Gistel, DC De Vlinder Oostende.

In reeks twee, de Malélo Darts League, zien we volgende ploegen: Armenonville Trippels, Klokkensmieters Alpha Eernegem, Klokkensmieters Bravo, DC Ter Polder Bredene, Hippo Flights Bredene, T’Kantientje,, DC De Klokke, Armenonville Tops, Malélo Bravo, Opexboys, Opexgirls, Seamus Place, Ricordi’s Dartsclub De Haan, Sportsbar DC, Waait Star Darters Oudenburg, ‘t Centrum Oostende.