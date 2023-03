Tweede Levensloop Ieper op 23 september: “Samen van hoop naar overwinning”

Op zaterdag 24 september 2022 werd op en rond het Ieperse Hamiltonpark de eerste Levensloop georganiseerd. Zo’n 650 lopers en wandelaars verdeeld over 22 teams namen er deel aan een 12 uur durende estafette en haalden 20.314 euro op om het onderzoek naar kanker te sponsoren. Op zaterdag 23 september volgt de tweede editie in Ieper.

Levensloop is een organisatie van Stichting tegen kanker met medewerking van de stad Ieper en de Lokomotief-runners. “Levensloop is een feestelijk solidariteitsevenement voor alle leeftijden. Het draait allemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker”, verduidelijkt Levensloop voorzitter Christophe Onraet. “Het gemeenschapsleven van Ieper en omgeving komt gedurende 12 uur samen om mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten in de bloemetjes te zetten, om mensen te herinneren aan hen die aan kanker overleden zijn en om als gemeenschap op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker. Teams lossen elkaar 12 uur lang af tijdens een laagdrempelige wandel- of loopestafette waarbij bewegen het hoofddoel is. Hiervoor laten ze zich sponsoren wat duidelijk maakt dat Levensloop zeker geen competitie is.”

Betekenis van Levensloop

“Levensloop brengt mensen samen, het brengt verenigingen samen, het brengt generaties samen, het brengt mensen met kanker samen, het brengt de wetenschap met de bevolking samen. In 34 Levensloop-steden in België wordt dit jaar de magie van Levensloop gekoesterd en is men fier om dit jaarlijks gebeuren te kunnen organiseren. Levensloop wordt trouwens ook in het buitenland georganiseerd. De centen die worden ingezameld worden ingezet in de strijd tegen kanker. Vooral naar wetenschappelijk onderzoek maar ook naar preventie en ondersteuning van mensen met kanker en hun zorgdrager. Een deel van de opbrengst van Levensloop Ieper komt ook rechtstreeks terug via de Levensloop Grants. Dit zijn lokaal gekozen projecten die werden voorgesteld. Zo ontvangt het Jan Yperman Ziekenhuis een grant tijdens de kick-off voorstelling.”

Organiseren en deelnemen

De praktische organisatie ligt in handen van een groep vrijwilligers waaronder enkele bestuursleden van de Lokomotief-runners. Dit vast organisatiecomité wordt begeleid door een Levensloop coördinator van Stichting tegen kanker. Kandidaten om mee te helpen, kunnen een bericht sturen naar de voorzitter. Tijdens het Levensloopweekend zelf zijn er ook heel wat dag-vrijwilligers nodig om alles op te bouwen, het onthaal te verzorgen, de teams te begeleiden, de decoratie aan te brengen en in te staan voor de technische hulp.

De motor van Levensloop zijn de deelnemende teams. Een team kan een vriendengroep zijn, een vereniging, collega’s van een bedrijf, een gemeentedienst, een sportclub, een afvaardiging van het ziekenhuis, een school, enzomeer. Zo’n team kan bestaan uit 5 mensen of uit 25 mensen, er is geen beperking. Tijdens het event kunnen de teams verkoopacties organiseren, bijvoorbeeld verkoop van soep, hapjes, gadgets, enzovoort, om zo extra fundraising te doen. Ook voorafgaand worden de teams vrijblijvend aangemoedigd om sponsoracties te ondernemen. Zo eindigt de teller van het eindresultaat dat weekend nog wat hoger.”

Vechters zijn VIP’s

“Vechters – personen met kanker of mensen die kanker gehad hebben – worden tijdens Levensloop figuurlijk in de watten gelegd. Zij zijn de echte VIP’s van het evenement”, vervolgt voorzitter Christophe Onraet. “Er worden verschillende leuke activiteiten voor hen en hun zorgdragers georganiseerd tijdens de 12 uur. Hen zien genieten van Levensloop motiveert iedereen om door te gaan. Hun deelname is uiteraard gratis.

“De teams met een verkooppunt kunnen een deel van hun kosten inbrengen. Enkel de activiteiten die tijdens de Levensloop georganiseerd worden, komen in aanmerking voor een terugbetaling. De aangegeven kosten mogen niet meer dan 50 procent bedragen van de totale inkomsten. Het stadsbestuur steunt vooral mee op logistiek en technisch vlak binnen haar mogelijkheden. Lokale partners, bedrijven, sponsors en handelaars worden warm gemaakt om te participeren. Dit gaat van de lokale bakker die bijvoorbeeld een deel van een ontbijt sponsort, tot een bedrijf dat een gift doet of een sponsorovereenkomst ondertekent. Wie zijn steentje wil bijdragen, kan ons vrijblijvend contacteren via sponsors.ieper@levensloop.be en we helpen je verder”, besluit voorzitter Onraet. (EG)

Inschrijven als vechter, teamlid of vrijwilliger kan via de website www.levensloop.be/ieper. Contactpersoon: Christophe Onraet voorzitter.ieper@levensloop.be, gsm: 0478 26 12 82, website: www.levensloop.be en Facebook@levensloopieper. (EG)