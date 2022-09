Tweede iDocta Padeltornooi met maar liefst 64 teams in Arenal Waregem

Vrijdagavond strijden in Arenal Waregem maar liefst 64 padelteams van vier spelers voor de eer. “Een netwerkevent, maar in een sportief jasje”, zegt Wouter Balcaen, zaakvoerder van iDocta.

“Vorig jaar, na een saaie en lange coronaperiode, hadden we met iDocta een klein beestje dat wou uitbreken”, vertelt Wouter Balcaen. “Zo ontstond bij ons het idee om een ‘Afterwork Padeltornooi’ te organiseren, een bedrijventornooi. Een netwerkevent, maar in een sportief jasje. Tegen het event kon doorgaan, waren de regels milder geworden en konden we reglementair netwerken tot 1 uur. Toen hadden we 40 ingeschreven ploegen. Nu vrijdag organiseren we onze tweede editie van het ‘Afterwork Padeltornooi by iDocta’ in Arenal Waregem. 64 deelnemende ploegen strijden voor de eer. Om het fair en luchtig te houden, wordt er gemengd gespeeld. Een team bestaat uit vier spelers, twee vrouwen en twee mannen. Inschrijven per team kost 150 excl. BTW. Hierin zijn enkele drank-, eetvouchers, goodiebags en ongelofelijk veel plezier inbegrepen. Collega’s en vrienden die niet deelnemen aan het tornooi zijn uiteraard welkom voor de afterparty”, besluit Wouter Balcaen. (ELD)