Tweede editie van Boxconstructors duatlon in Bellegem op 2 oktober: “Sfeer verzekerd in het centrum”

Op zondag 2 oktober vindt de tweede editie van de Boxconstructors Duatlon in Bellegem plaats. Na de erg succesvolle eerste uitgave in 2021 gaan organisator Niki Devoldere en zijn team voort op de ingeslagen weg. “Dit is een unieke duatlon.”

Niki Devoldere (46) draait al decennia mee in de triatlonwereld van zwemmen, fietsen en lopen, maar zijn hart neigt nog altijd het meest naar duatlon, de sport van lopen, fietsen en lopen. In januari 2021 zag het Bellegems Multisportteam dan ook het licht dankzij de ingeweken Izegemnaar. “Met de steun van het plaatselijke koerscomité”, benadrukt hij. “Toen ik hier ben komen wonen, heb ik me meteen voor de wielerorganisaties geëngageerd. Op dat moment was mijn zoon Yannis net Belgisch kampioen duatlon bij de jeugd geworden. Zo kwam vanuit het koerscomité het voorstel om in Bellegem ook een duatlon te organiseren. Dat er toen vanuit de federatie net een nieuwe wind waaide en er mogelijkheden waren om laagdrempelig een organisatie als deze op te starten, was mooi meegenomen.”

Devoldere kijkt tevreden terug op de eerste organisatie, maar houdt er wel een paar extra grijze haren aan over. “Ik heb een half jaar lang met alleen maar stress rondgelopen, want door corona hebben we de duatlon drie keer moeten uitstellen. Het plan was om er de eerste keer een kleinschalige organisatie op het platteland met maximum 100 deelnemers van te maken, maar toen ik na de eerste afgelasting met Boxconstructors plots een grote sponsor aan de haak sloeg en er veel kandidaat-deelnemers zich meldden, kwam het voorstel om de duatlon in het centrum van Bellegem te organiseren. Ik had plots een pak meer mogelijkheden en mocht met onze duatlon zelfs meteen toetreden tot het nationale duatloncircuit.”

Ik denk dat we de zwaarste omloop van het land aanbieden

Voor deze tweede editie van de Boxconstructors Duatlon houdt Devoldere hetzelfde stramien aan: eerst een Just for Fun-duatlon voor startende duatleten en jeugd B en C, vervolgens een XL-duatlon voor de ervaren atleten. “Wereldkampioen Thibaut De Smet, lid van onze club, zal aan de start verschijnen. Ook mijn zoon Yannis (die in juli de befaamde duatlon op Alpe-d’Huez bij de jeugd won, red.) neemt deel. Het wordt zijn eerste race bij de elite. Zelf zal ik niet starten. Op zo’n dag lukt dat niet. Jammer, want het is een wedstrijd die ik helemaal naar mijn eigen idee heb uitgetekend. Op mijn ideale parcours. Voor punchers, met wat techniek, kracht en veel hoogtemeters. Ik denk dat we in Bellegem de zwaarste omloop van het land aanbieden. Het is een unieke duatlon die zich volledig in het centrum van Bellegem afspeelt, met de nodige sfeer erbovenop.”

Mekka duatlonsport

Bellegem ontpopt zich zo in sneltempo tot het mekka van de Belgische duatlonsport. “Het Bellegems Multisportteam is dankzij de steun van Smetties Fietsateljee heel snel kunnen uitgroeien tot zowat de sterkste duatlonclub van het land. In elke wedstrijd zijn we de grootste club in de breedte en staan we vaak op het podium.”