Tweede editie ‘Memorial André Huys’

“Eigenlijk dachten we vorig jaar de ‘Memorial André Huys’ tot één editie te beperken”, vertelt zoon Bart Huys. “Maar het initiatief was zo geslaagd en we kregen zoveel positieve commentaren dat we besloten een tweede editie te organiseren.” De tweede Memorial gaat dit jaar door op zaterdag 22 februari, opnieuw in feestzaal De Verrekijker in Wingene.

Familieherdenking

Je zal het niet vaak meemaken dat een weduwe met acht kinderen zich – met vrienden en symphatisanten – inzet voor de herdenking van hun vader André Huys, een internationaal gelauwerde darter. Hij was onder meer Belgisch kampioen darts (gemengd koppel) in 1985 en speelde zelfs kampioenschappen in de Verenigde Staten. Vijf jaar geleden overleed hij op 72-jarige leeftijd aan de ziekte van Alzheimer. Weduwe Lea Delodder kwam daarop met de kinderen Ronny, Bart, Nico, Dimitrie, Claudine, Nancy, Veronique en Mieke op het idee om – ter ere van hun vader – een dartstoernooi te organiseren. De opbrengst van € 2.750 ging toen naar een memotheek in woonzorgcentrum Amphora.

“Er zullen zo’n twintig dartsborden opgesteld staan, en het zou kunnen dat bij de heren het aantal deelnemers wordt opgetrokken worden naar 80”, vertelt zoon Bart Huys. “We mikken op zoveel mogelijk lokale deelnemers. Bij de dames lopen de inschrijvingen wat stroever, dus hopen we dat er nog wat kandidaten bijkomen. Er komt ditmaal ook een aparte stand voor mindervaliden. De deuren openen om 12.30 uur.”

Ditmaal gaat de opbrengst van dit dartstornooi naar minder validen in drie sporttakken: zwemmen (Boas), voetbal (Ketfootplus) en kickboksen (Onbeperkt Kickboksen). “Dit zijn typisch initiatieven waarvoor je moeilijk sponsors vindt en die veel geld kosten”, legt Bart Huys uit. “Of we volgend jaar nog een derde editie organiseren, zien we wel. Veel hangt af hoe we deze tweede editie mogen beleven.” (GGM)

Info: 0474 23 99 98