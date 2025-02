Tweede editie Clash of the Titans: “Pakken het een stuk grootser aan dan vorig jaar”

Zaterdag vindt in de Europahal de tweede editie van Clash of the Titans plaats. Dit kickboxing – MMA – muay thai gala, een organisatie van de Tieltse vechtsportclub Titans, is uniek in de streek en goed op weg om een jaarlijkse traditie te worden. “We pakken het een stuk grootser aan dan vorig jaar”, zegt Gaëtan Benali.

Vorig jaar moest de organisatie nog uitwijken naar de Sporthal van Aarsele, maar dit jaar is de Europahal de locatie van dit unieke evenement. “Onze eerste editie was op elk vlak wat kleinschaliger”, zegt Gaëtan Benali. “We hebben echter heel veel positieve kritiek gekregen en dit jaar pakken we alles een stuk grootser aan. De locatie van de Europahal is natuurlijk een groot voordeel. Niet alleen is het gemakkelijk bereikbaar, maar het biedt ook veel mogelijkheden.”

“Er kan heel wat meer publiek binnen en op die manier hebben we ook ons aantal vipplaatsen opgetrokken. We hadden vorig jaar 42 vipleden en dit jaar rekenden we op een honderdtal. Het zijn er uiteindelijk 220 geworden. Dat is een gigantisch succes. Bovendien zijn alle plaatsen in de tribune een week voor het gala al uitverkocht. We verwachten dan ook zo’n 800 toeschouwers.”

Hoog niveau

Ook op sportief vlak is het Gala van een hoger niveau dan vorig jaar. “Er komen clubs uit heel België, Noord-Frankrijk en zelfs uit Reims naar Tielt afgezakt. We starten de avond met de jeugd. Daarna volgen gevechten in de N-klasse, dat zijn nieuwelingen, en de avond wordt afgesloten met gevechten in de C-klasse. Dat zijn gevechten zonder bescherming. Ook het showgehalte met danseressen, artificieel vuurwerk, … zal aanwezig zijn. Het doel is om volgend jaar nog een stap verder te gaan en om semi-professionele en professionele gevechten aan te bieden”, gaat hij verder.

“Onze sterkte is dat we over heel wat vrijwilligers beschikken om dit gala te organiseren. Iedereen die vorig jaar aanwezig was, beschouwde dit event als een aanwinst voor het sportgebeuren in Tielt. We hopen dat Stad Tielt dat uiteindelijk ook zal beseffen, want we krijgen maar heel weinig steun.”

“Voor alles moet worden bijbetaald en toen we de zaal al wilden reserveren voor volgend jaar, moest ook al onmiddellijk alles betaald worden. Voor een jonge club is dat niet evident, maar op veel begrip konden we jammer genoeg niet rekenen.”

Meer ruimte nodig

De Tieltse Titans bestaan nog geen drie jaar, maar in die periode heeft de club enorm aan populariteit gewonnen. “We merken dat de jongeren heel gemakkelijk de weg vinden naar onze club”, zegt oprichter Gaëtan Benali. “Vorig jaar telden we rond deze tijd zo’n 50 leden en ondertussen is dat aantal zowat verdubbeld. Bovendien gaat het ook sportief heel erg goed met de club. Een tijdje geleden konden we met Emeline De Baets ook voor het eerst een nationale titel vieren. Dat succes werkt inspirerend en trekt aan, maar tegelijk botsen we ook op onze limieten. We trainen in de danszaal van Sporthal De Ponte en die is veel te klein. Hopelijk kan daar ook iets aan gedaan worden.” (GD)