Tweede Dartstornooi Industriezone Waregem Zuid in Jeugdcentrum

Industriezone Waregem Zuid organiseert op donderdag 23 maart voor de tweede keer een dartstornooi in het Jeugdcentrum van Waregem.

In september vorig jaar streden 14 duo’s tijdens de eerste editie om de wisseltrofee. “De winnaars van de vorige dartswedstrijd waren de medewerkers van firma Cras. De wisselbeker staat bij hen op het bedrijf”, vertelt assistent bedrijvenparkmanager Sophie Mespreuve.

Sparren en netwerken

“We organiseren dit tornooi onder het motto ‘Ken je buren’. Darts is tegenwoordig in, de ideale gelegenheid om mensen uit de verschillende bedrijven met elkaar kennis te laten maken.”

“Dit initiatief zorgt niet enkel voor een gemoedelijke sportieve avond, we leren op die manier onze buurtbedrijven ook beter kennen en we kunnen sparren en netwerken over dezelfde gezamenlijke onderwerpen met gelijkgestemden. Momenteel zijn er reeds 35 duo’s de inschrijvingstafel gepasseerd”, zegt de Deerlijkse Sophie Mespreuve trots.

“Misschien moeten we wel eens een grotere competitie organiseren met andere industiezones uit bijvoorbeeld Kuurne en Harelbeke. Maar dit is toekomstmuziek.”