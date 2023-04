Tweede Dartsfestival wordt tweedaagse in het Dacia Center

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni zal in Bredene weer gevogelpikt worden dat het een lieve lust is. Schepen Alain Lynneel organiseert dan samen met carnavalsvereniging het Hof der Prinsen de tweede editie van zijn Dartsfestival.

Op zaterdag 17 juni vindt het tweede Dartsfestival plaats. “Dat wordt, net als vorig jaar, een wedstrijd waaraan enkel Bredenaars kunnen deelnemen. In de editie 2023 gaan we dus op zoek naar de opvolger van titelverdediger Kurt Mahieu”, geeft schepen Alain Lynneel aan.

Op zondag 18 juni volgt dan een Open Kampioenschap waaraan iedereen kan deelnemen. “Op beide dagen is er een mooie prijzenpot van 1.000 euro te winnen. Daarnaast kunnen nog heel wat mooie naturaprijzen gewonnen worden.”

Wie deel wil nemen aan het Dartsfestival kan vanaf eind maart online inschrijven via de websites van HDP Bredene (www.hdp-bredene.be) en Alain Lynneel (www.alainlynneel.be). De minimale leeftijd om deel te nemen is 12 jaar en de inschrijving kost 7 euro. Wie op de wedstrijddag inschrijft, betaalt 8 euro. Het festival vindt net als vorig jaar plaats in het Dacia Center, Brugsesteenweg 51b in Bredene.

“Tijdens het Open Kampioenschap zullen de heren spelen in poules tot 64 spelers. Zijn er meer dan 64 spelers, dan wordt er een A- en B-ronde georganiseerd”, legt Lynneel uit. “De dames spelen in aparte poules. Op het Bredens Kampioenschap houden we het bij directe knock-out.”

De organisatoren voorzien dit jaar naast voldoende dartsborden ook een foodtruck.

Wie nog dartsattributen nodig heeft, zal opnieuw bij verdeler Archery, gespecialiseerd in alles dat met de vogelpiksport te maken heeft, terecht kunnen.

