Twee West-Vlamingen halen finale in Europese stop wakeboarden in Kuurne

Met de Waregemse Arthur Lammens en de Izegemse Viktor Maddens stonden er afgelopen weekend twee West-Vlamingen in de finale van Beawake, een Europese stop in Kuurne. Het podium was echter voor twee Italianen en een Duitser.

Op zondag 28 augustus stond in Kuurne een Europese stop op het programma. Arthur Lammens, die in Kortrijk woont, maar afkomstig is van Waregem en Izegemnaar Viktor Maddens, die vorige week nog goud pakte op het Belgian Championship wakeboarden op Les Lacs de l’Eau d’Heure in Froid-Chapelle, konden een plaats veroveren in de finale.

Stevige concurrentie

Daar namen ze het op tegen drie Italianen en de Duitser Tino Ullsperger die zijn kunsten eerder dit seizoen al kwam tonen in Izegem tijdens de Lowlands. De Belgen wisten dus al dat er stevige concurrentie aanwezig was.

In de finale moesten beide West-Vlamingen hun meerdere erkennen in de buitenlandse delegatie. Ondanks een sterke run was Arthur Lammens niet opgewassen tegen het hoge niveau van hun tegenstanders.

Plaats vijf en zes

De Italiaan Stefano James Comollo veroverde het goud, de Duitser Tino Ullsperger werd tweede en de Italiaan Mattia Del Fiandra vervolledigde het podium. De Italiaan Federico Dal Lago viel net naast het podium en vervolgens volgden op vijf Arthur Lammens en op zes Viktor Maddens die twee keer ten val kwam. (RV)