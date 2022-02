Twee provinciale kampioenen U21 voor Ieperse judoclub Neko: “Al sinds ons vijfde op de mat”

Zondag 6 februari is een datum die al een hele tijd rood aangekruist stond in de agenda’s van Morgane Garreyn (18) uit Woesten en Céline Ramon (20) uit Kruiseke. Beide jonge dames zijn lid van de Ieperse judoclub Neko en wonnen vorige zondag in hun vertrouwde judozaal de provinciale titel in hun gewichtscategorie.

Het judoverhaal van Morgane Garreyn begon toen ze vijf jaar was. “Mijn mama had me ingeschreven in een judoclub in Poperinge zonder dat ik het eigenlijk wist. Waarom ze dat deed, weet ik nog altijd niet. Achteraf bekeken, was het een goede keuze.”

“Ik had niet verwacht dat ik provinciaal kampioen zou worden. Het was immers al zes jaar geleden dat ik nog eens op de hoogste trede stond van het provinciale podium. Dan ga je er niet van uit dat het na die moeilijke coronamaanden en een schouderblessure opnieuw zal lukken. Ik kamp al enkele jaren bij de -63 kg van de U21 en ken de meeste tegenstanders. Ik wist wat ik kon verwachten en was niet verrast dat het spannende kampen werden. Het is me gelukt om drie keer te winnen. Ik ben heel blij met deze tweede provinciale titel”, aldus Morgane Garreyn.

Céline Ramon zette eveneens haar eerste stapjes op de judomat toen ze vijf was. “Ik werd lid van de toenmalige Wervikse judoclub via een vriend van mijn papa, die er bestuurslid was. Enkele jaren later maakte ik de overstap naar judoclub Neko in Ieper, omdat de begeleiding daar op een hoger niveau stond”, herinnert Céline zich nog levendig. “Ik was eerder al verschillende keren jeugdkampioen en dan val je niet meer achterover wanneer je die medaille krijgt. Dit jaar moest ik zelfs maar één kamp betwisten, want in mijn gewichtscategorie (U21 -48 kg, red.) waren maar twee judoka’s ingeschreven. Corona zat er duidelijk voor iets tussen dat nogal wat deelnemers afwezig waren. Eigenlijk is het leuker als je harder moet vechten voor die titel.”

Spannende weken

Voor beide judoka’s worden het nog spannende weken. Komend weekend staan de Vlaamse jeugdkampioenschappen geprogrammeerd en de week daarop vinden de nationale kampioenschappen plaats. Enkel wie op het podium staat van de Vlaamse kampioenschappen mag proberen om een nationale titel te veroveren.

“Die kampioenschappen vallen op een verkeerd moment in het jaar”, weet Céline Ramon, die voor bio-ingenieur studeert. “Ik heb net een drukke examenperiode achter de rug en door corona hebben we een hele periode niet mogen trainen. Ik probeer er het beste van te maken. Vorig jaar behaalde ik zilver op de nationale kampioenschappen, maar mijn eeuwige concurrente neemt niet meer deel aan de jeugdkampioenschappen. Dit is misschien wel mijn kans op een gouden plak.”

De ambities van Morgane Garreyn zijn iets minder concreet. “Eerst moet ik erin slagen om komend weekend een podiumplaats te veroveren. Mogen deelnemen aan het nationale jeugdkampioenschap zou al een hele prestatie zijn. Eigenlijk ben ik meer bezig met de voorbereiding op mijn examen voor het behalen van de zwarte gordel op 29 mei. Dat is ook een heel belangrijke datum voor mij.”

Judo is voor beide jonge dames meer dan gewoon een hobby, die ze tijdens hun vrije tijd graag beoefenen. “Ik ben gebeten door deze sport en wil graag nog heel lang doorgaan als judoka, maar ook als trainer van jonge kinderen”, vertelt Morgane Garreyn enthousiast. “Voor mij komen mijn studies op de eerste plaats, maar judo is de ideale manier om me te ontspannen en fit te blijven”, aldus Céline Ramon. (PDC)