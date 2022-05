Twee ploegen van Badmintonclub Torhout pakken na knap seizoen de titel

Tijdens de coronacrisis nam Badminton Vlaanderen de tijd om de competitie grondig te hertekenen. Op basis van de klassementen werden de reeksen opnieuw ingedeeld. Dat zorgde voor aardig wat verschuivingen binnen het badmintonlandschap en dat had ook bij Badmintonclub Torhout gevolgen.

De eerste gemengde ploeg van de vereniging bleek een maatje te groot in tweede provinciale en verloor het voorbije seizoen geen enkele wedstrijd. Gevolg: de drie dames en drie heren konden de kampioenstitel vieren en dat deden ze met enthousiasme.

Ook de heren van de eerste ploeg streden om het hoogste schavotje in tweede provinciale. Het werd uiteindelijk een duel tussen BC Torhout en Ombesa uit Sint-Pieters Brugge, waarbij Torhout na winst in de onderlinge confrontatie het laken naar zich toe trok. Zo wisten ook de Torhoutse mannen, na een seizoen met maar één verliezende ontmoeting, tot hun vreugde de titel te pakken.

Het succesrijke herenteam met van links naar rechts Tom Deheegher, Thomas Schaep, Hannes Rondelez, Joost Dekoninck en Jens Vanoverberghe. (foto JS)

Volgend jaar mogen beide teams van BC Torhout zich meten met de ploegen uit eerste provinciale, wat natuurlijk andere koek zal zijn. Benieuwd of ze zich ook in de hogere reeks staande houden.

Goed nieuws kwam er trouwens nog uit de hoek van de tweede gemengde ploeg. Die werd op de valreep tweede in zijn reeks en mag de kampioen volgen naar tweede provinciale. Er zijn twee poules voorzien, met dus twee stijgers in totaal.BC Torhout heeft zijn thuishaven in de stedelijke sporthal en kan prat gaan op een grote groep jeugdspelers. Niettemin zijn nieuwe leden altijd welkom. (JS)

Info: badmintonclubtorhout.be