Twee medailles voor Judoschool Asahi op BK jeugd: “Iedereen is hier welkom, ongeacht het niveau”

De Gitse Judoschool Asahi, die nu zo’n vijf jaar in Oostnieuwkerke gevestigd is, mocht op het BK jeugd twee medailles in ontvangst nemen. Luna Verfaillie won goud bij de U21 -57 kg, Jutta Vanbrabant werd tweede bij de U21 -70 kg.

“Ik ben nu vier jaar lid van deze judoschool, maar doe het eigenlijk al sinds mijn achtste”, begint Luna Verfaillie. “We woonden vroeger in Houthulst en dus ging ik naar de dichtstbijzijnde club om judo te doen. Mijn mama doet ook aan judo en is net zoals ik heel trots op mijn gouden medaille. Ook omdat het geen evidentie was. Ik was extra zenuwachtig aangezien ik tijdens het Vlaams kampioenschap al eens tegen Norah Watson moest kampen. Ook al denk je dat het haalbaar moet zijn, elke wedstrijd moet gekampt worden. Je bent nooit zeker van een zege doordat je kleine fouten kunt maken waarop je afgerekend kunt worden.”

De 18-jarige studente voelt zich alvast prima bij Asahi. “Vooral de familiale, gemoedelijke sfeer vind ik echt super hier. Iedereen is hier welkom, ongeacht het niveau. Mijn onzekerheden zijn in ieder geval sterk verminderd sinds ik naar hier kom. Ik voel me hier echt thuis en dat heb ik vooral te danken aan mijn trainster Annelies en coach Hans.”

Enkelblessure

De 18-jarige Jutta Vanbrabant behaalde zilver op het Belgisch kampioenschap bij de U21 -70 kg. “Ik ben zes maanden uit geweest met een enkelblessure”, aldus Jutta. “Ik had er al een tijdje last van en uiteindelijk was een operatie de beste oplossing. Ik kreeg een nieuwe gewrichtsband in mijn linkerenkel, dus de verwachtingen op het BK lagen niet hoog. Op 3 januari kon ik immers pas voor het eerst opnieuw trainen. Ik heb veel te danken aan Annelies die extra trainingsmomenten voor me ingelast heeft. Ook tijdens de revalidatie heb ik veel aan haar gehad.”

Nieuwe locatie

Judoschool Asahi werd zo’n vijf jaar geleden opgericht in Gits door Koen, Hans en Annelies Vandenbrande. “We begonnen in Gits boven het cultureel centrum, maar dat werd algauw te klein. We moesten op zoek naar een nieuwe locatie en werden warm onthaald in Oostnieuwkerke. Ondertussen zitten we hier vier jaar, maar het lijkt erop dat we onze zoektocht verder moeten zetten, want het gebouw werd verkocht. We kunnen hier wel nog een tijdje blijven, maar het is geen oplossing op lange termijn”, besluit Koen Vanden Brande.

Info: koen.vanden.brande@judoschoolasahi.be.