Twee maanden na onverwachtse dood vader organiseert blinde wereldkampioen Ruben (46) eigen wedstrijd in Jabbeke: “Als eerbetoon aan papa”

Ruben Vanhollebeke organiseert in het weekend van 10 en 11 juni in Jabbeke een eerste boogschietwedstrijd op doel. En dat is niet het enige bijzondere. De wedstrijd is een eerbetoon aan zijn vader Ivan, die eind maart plots kwam te overlijden. “Hij keek enorm uit naar ons weekend”, klinkt het. De volgende maanden staan er voor Ruben ook nog een aantal grootse tornooien op het programma zoals het WK en EK waar hij hoopt om zijn titel te verlengen.

Ruben Vanhollebeke (46) doet sedert 2005 aan boogschieten voor blinden en slechtzienden. Bijna vijftien jaar later volgde zijn eerste wereldtitel. Vorig jaar kwam de tweede alsook de Europese titel die nog op zijn palmares ontbrak. Daarnaast heeft de Jabbekenaar alle wereldrecords in het G-boogschieten op zijn naam staan. De voorbije winter heeft hij aan diverse indoorwedstrijden deelgenomen. “Goed geschoten en veel getraind. Jammerlijk is einde maart mijn vader Ivan Vanhollebeke onverwachts overleden”, vertelt hij. “Hij was 69 jaar, woonde in Zerkegem, was beroepshalve kraanbestuurder bij Verhelst en voorzitter van onze vzw De Blinde Doeltreffer. Hij keek naar ons weekend uit, ook al omdat het in Jabbeke was en hij zou er de barbecue bedienen.”

“Mijn vader volgde mijn prestaties op de voet. Hij was de eerste die me na mijn wedstrijd contacteerde. Hij ging niet veel mee. Volgens hem zou dit voor meer stress zorgen. Maar hij was altijd de eerste die mij achter de schermen volgde. Op training was hij er vaak bij en gaf de opmerking dat het beter kon. Dat ik in het geel moest schieten. Daarnaast was mijn pa iemand met gouden raden. Hij wist op veel zaken een antwoord. Het weekend in Jabbeke is ter ere voor hem.”

Eerste keer als organisator

Halfweg mei schoot Vanhollebeke in Tsjechië het best tijden de eerste manche van de European Cup Para-Archery. Op 10 en 11 juni organiseert hij vanaf 9 uur samen met Doelschutters De Brigands Ingelmunster en de Sint-Sebastiaansgilde Oostende op de terreinen van KSV Jabbeke voor de eerste keer een boogschietwedstrijd op doel. “Zowel op zaterdag als zondag kan er voor valide schutters vanop 30, 50, 70 en 90 meter geschoten worden. Voor ons als blinden blijft ons doel op 30 meter staan. Wij veranderen dan de blazoenen. Het gaat om 144 pijlen op één dag, of 1440 punten. Dus redelijk intensief. Er zijn veel clubs die dergelijke tornooien organiseren, maar er staat daar niet echt een rangschikking op. En zeker niet voor ons als blinden of slechtzienden”, aldus de Jabbekenaar die hoopt dat zijn sport ooit Paralympisch wordt.

WK in Tsjechië

In juli volgt voor Ruben, net als voor zijn echtgenote Kathleen Meurrens die tevens dezelfde sport beoefent, het WK in Pilsen (Tsjechië). De tweede helft van augustus is er het EK in Rotterdam, met aansluitend de Blind World Games in Birmingham. “Het zou mooi zijn mocht ik dankzij de steun van velen, mijn coach Paul Remaut en mijn sponsors mijn prestaties op het EK en WK kunnen evenaren. Maar ik zal de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is”, besluit de kampioen. (ACR)