Twee keer volle bak voor WIK Feest! in Koninklijke Stallingen

Dit weekend, vrijdag en zaterdag, verzorgt de WIK-familie, de grootste gym- en dansclub met meer dan duizend leden, twee wervelende shows in sportcentrum De Koninklijke Stallingen in Oostende.

Ook dit jaar wordt op geen inspanning gekeken om een aantrekkelijk programma van drie uur te brengen, een mooie mix van gym, dans en muziek. Het showkorps WIK doet de zaal meermaals daveren van muzikaal plezier, een lust voor het oor en het oog!

Uiteraard waren de tribunes in het sportcentrum voor de show van vrijdag volledig volgelopen. Het publiek, ouders, grootouders en fans van de ‘WIK-sterren’, reageerde enthousiast op de vele acts. Vandaag zaterdag wordt nog de hele show nog eens overgedaan en andermaal is de zaal uitverkocht!

Naast de organisatie van de demoteamhappening, de dance-cup, een resem extra-sportieve activiteiten en de deelname aan de Gymnaestrada in Amsterdam, is WIK Feest! de apotheose van het bijzonder drukke werkjaar. WIK Feest! is een happening voor de hele WIK-familie en het dankbare publiek.