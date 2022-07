Twee keer goud voor rope skipper Jelle Van Heesbeke op EK

De 21-jarige Jelle Van Heesbeke werd vorig jaar verkozen tot beste rope skipper van het land. Terecht blijkt ondertussen want dit weekend kon hij opnieuw overtuigen tussen alle Europese toppers in Bratislava (Slovakije) tijdens de Europese kampioenschappen.

In de categorie + 19 jaar maakte hij zijn favorietenrol waar, maar ook met zijn team van Siluship Zele stond hij op het hoogste schavotje.

De Belgische vertegenwoordiging was trouwens heel groot met zo’n 100 rope skippers in Bratislava maar vooral de prestaties van Jelle werden door iedereen van dichtbij gevolgd. “Het volgende doel is het Wereldkampioenschap in Amerika volgend jaar. De selecties worden eerstdaags opgemaakt. Zelf stel ik dit zeker als een volgend doel”, zegt Jelle.

(SBR)