Twee Belgische kampioenschappen op het Allerheiligen boksgala in Izegem

Op Allerheiligen heeft in sporthal De Krekel in de Heilig Hartstraat in Izegem het eerste traditionele boksgala plaats van Boxing Club Izegem. Er staan 5 amateurkampen en 5 profkampen op de affiche. Kortrijkzaan Leonardo Strynckx en Oostendenaar Liridon Fazliu boksen voor het Belgisch kampioenschap en ook de Ingelmunsterse Amy Naert kan Belgisch kampioen worden als ze wint van… de Bulgaarse Ivanka Ivanova.

Laurens Steen van Steen Industriële Elektriciteit uit Zedelgem steekt zijn schouders onder de Izegemse boksgala’s van Allerheiligen en Kerstdag. Uiteraard samen met ancien Rudi Compernol en de tandem Filiep Tampere en Delfine Persoon, die vorig jaar al meewerkten met Boxingclub Izegem. Laurens is geen onbekende in de bokswereld. Hij bokste zelf een tijdje, net als zijn broer Seba Steen.

Er staan twee Belgische kampioenschappen op de affiche. Leonardo Strynckx (Filiep Tampere) krijgt Liridon Fazliu (Eddy Vandenhouweele) als tegenstander bij de super pluimgewichten. Dat belooft een harde kamp te worden. Vandenhouweele zei nog in zijn onvervalst West-Vlaams dat hij met Liridon nooit een harde tegenstander schuwt. “En Leonardo is een goede tegenstander,” zegt hij, “maar Liridon zal winnen!” Leonardo kijkt er in elk geval ook naar uit en zei dat hij de boksstijl van Liridon goed bestudeerde. “Ik ben ook overtuigd dat ik zal winnen van de Oostendenaar”, zegt hij.

Bulgaars bezoek

Voor Amy Naert, die haar tweede kamp doet onder Filiep Tampere, vond men geen Belgische tegenstander, ook niet in een gewichtsklasse hoger. “Nu boks ik tegen de Bulgaarse Ivanka Ivanova die 27 kampen bokste, er vijf won en 19 verloor”, zegt Amy. “Maar ze is wel een steengoede bokser die vaak tegen heel sterke tegenstanders stond in het buitenland. Het tegenovergestelde van wat de naakte cijfers zouden doen denken.” “Als Amy die kamp wint, mag ze voor een Europese titel boksen”, voegt Filiep eraan toe.

“Als Amy de kamp wint, mag ze voor een Europese titel boksen”

In een derde profkamp krijgt Timur Nikarhoev (29), die sinds drie maanden in Brugge woont en door ringbouwer Jean-Pierre Strynckx in contact kwam met Tampere, de kans om zijn al mooie bokscarrière een nieuwe start te geven. Hij bokste 28 kampen, waarvan hij er 24 won en slechts vier verloor. Maar vaak tegen heel goede tegenstanders. Hij was WBC Jeugd Wereldkampioen, werd twee keer Belgisch kampioen en 1 keer IBO Internationale titel bij licht zwaargewichten. Filiep zoekt nog een gepaste tegenstander.

Denis Rosescu uit Moorslede bokst tegen de Fransman uit Roubaix Mohamed Cherif Benchadi, die al vier keer in Izegem bokste. Robin Barbiaux staat heel scherp en krijgt de Fransman Samir Ghodbane als tegenstander, maar is overtuigd dat hij de betere is.

Tickets

De eerste kamp begint om 17 uur. Tickets kosten 175 euro (met vip-diner), 85 euro (vipkaffee), 40 euro in vvk, 45 euro add (tribune A en C), 50 euro in vvk en 55 euro add (tribune B), 40 euro in vvk en 45 add (ringplaats), 20 euro in vvk en 25 euro add (staanplaats). Voorverkoopadressen: Yin Yang, Stationsstraat 105, Gits; Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem.

De weging heeft plaats op 31 oktober om 17 uur in Ying Yang.