Turnster Gaëlle Legrou (12) ontmoet grote idool Nina Derwael: “Ik wil ook zo ver geraken”

Gaëlle Legrou (12) zag een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. De jonge gymnaste kreeg training van niemand minder dan olympisch kampioene Nina Derwael en mocht ook met haar op de foto. Gaëlle hoopt het ooit zo ver te schoppen als haar grote voorbeeld.

Gaëlle Legrou volgde eerst twee jaar ballet vooraleer ze op gymnastiek overschakelde. “Ik begon met ballet in de derde kleuterklas, maar vond dat na een tijdje niet meer leuk”, vertelt ze. “Ik ben in het tweede leerjaar begonnen met gymnastiek bij turnclub Gympie in Moorslede. Na een tijdje stapte ik over naar Turnkring Vlamertinge. Daar ga ik wekelijks toch acht tot negen uur trainen.” Daarmee houdt het echter niet op. “Gaëlle traint immers nog flink wat uurtjes thuis”, weet papa Gregory Legrou. “We hebben ook een aantal turntoestellen staan. Gaëlle traint er meestal ’s morgens en ’s avonds op. Ik heb echt een grote bewondering voor haar. Ze besteedt haar tijd enkel aan trainen en studeren. Ze turnt dan ook heel graag.”

De werklust en inzet van Gaëlle leidden al tot mooie resultaten. Zo werd ze al tweede op het Vlaams kampioenschap in de categorie C12 en behaalde ze een derde plaats op het West-Vlaams kampioenschap in de categorie C13. “Gaëlle haalde ook al verschillende keren het podium op ‘gewone’ wedstrijden bij Turnkring Vlamertinge”, vult mama Bieke Vanwymelbeke aan. “Je kan ook niet zomaar aan een provinciaal of een Vlaams kampioenschap deelnemen”, pikt Gaëlle in. “Je moet je selectie via wedstrijden afdwingen”

Veel concurrentie

Gaëlle komt momenteel uit in de C-categorie. “Dat zijn turners die op Vlaams niveau uitkomen”, weet Gaëlle. “De A-categorie zijn de topsporters, de B-categorie is het Belgische niveau en de D-categorie is het provinciale niveau. “Eigenlijk is Gaëlle iets te laat begonnen met turnen om nu al in de B-categorie te zitten”, stelt mama Bieke. “Je moet op B-niveau al veel kunnen. Daarnaast is de concurrentie groot, vooral in West-Vlaanderen. Onze provincie telt immers het meeste competitieturners. Voorts is er ook de concurrentie van gymnasten die van de B-categorie weer naar de C-categorie afdalen. Dat betekent evenwel zeker niet dat Gaëlle de B-categorie niet zou aankunnen. Ze heeft immers al veel van die oud B-turners geklopt en heeft ook de ambitie om het B-niveau te halen.”

Gaëlle blaakt ondertussen van ambitie. “Ik wil in de C-categorie Vlaams en provinciaal kampioen worden en wil met ons clubteam ook de TTm-Teamcup winnen”, klinkt het. “Ik hoop het ook ooit zo ver te schoppen als mijn grote idool Nina Derwael.” Gaëlle droomde er al langer van om haar idool te ontmoeten.

Trainen met Nina

Vorig weekend ging die droom in vervulling. “Ik volg Nina op Instagram en ontdekte zo dat je je kon inschrijven voor een turnsessie met haar”, vertelt Gaëlle. “Er was ook een schiftingsvraag aan verbonden. Kennelijk heb ik behoorlijk goed gegokt. In totaal mochten twintig jongens en meisjes tussen de tien en veertien jaar deelnemen aan de turnsessie en ik was er een van.” “De wedstrijd is een initiatief van vdk bank, sponsor van Nina Derwael”, weet woordvoerder Bert Bouserie. “Voor de turnsessie in de Gentse Topsporthal schreven zich meer dan honderd jonge gymnasten in. Twintig onder hen konden de turnsessie meemaken. Nina Derwael wil op die manier een nieuwe generatie gymnasten warm maken om op hoog niveau te gaan turnen.” “De namiddag met Nina Derwael was superleuk”, straalt Gaëlle. “Na een fotosessie met de hele groep en de opwarming volgden oefeningen op vier verschillende toestellen. We werden daarbij niet alleen begeleid door Nina Derwael, maar ook door andere topturnsters zoals Maellyse Brassart en Rune Hermans. Ik heb veel geleerd. Nadien mochten we ook op de foto met Nina.”

Ambitieuze Gaëlle combineert de turnsport met haar studies in het tweede jaar Latijn-wiskunde aan het Lyceum in Ieper.