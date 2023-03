Turnkring Atlas Tielt pakt uit met recreatornooi toestelturnen in De Ponte

Op 11 en 12 maart organiseert Turnkring Atlas Tielt een recreatornooi toestelturnen in samenwerking met Gymfed. Maar liefst 609 deelnemers uit 32 clubs zullen er het beste van zichzelf tonen. De eigen club is met 103 gymnasten stevig vertegenwoordigd.

“Jaarlijks op het einde van het seizoen vraagt de Gymfederatie aan alle gymnastiekclubs of ze interesse hebben in het organiseren van een wedstrijd”, opent Tibo Spiessens (23), bestuurslid, trainer en gymnast van Turnkring Atlas Tielt. “Vorig jaar organiseerden we een wedstrijdweekend met op zaterdag een voorronde voor het B-Niveau en op zondag het Vlaams kampioenschap voor C-niveau.”

Op vier toestellen

“Het is de tweede keer dat we een wedstrijd toestelturnen organiseren voor recreaniveau. We zijn benieuwd naar al onze gymnasten. Ze hebben hun eigen niveau en kunnen op het ene toestel beter turnen dan het andere. Daarom is het dan ook leuk dat we onze gymnasten op vier toestellen zien turnen en ze elk hun beste oefening kunnen bovenhalen.”

“Het tornooi vindt plaats in sporthal De Ponte en van onze club nemen maar liefst 103 gymnasten deel op één van deze twee dagen. Op beide dagen starten de wedstrijden om 8.30 uur. Zaterdag zijn er drie sessies van 8.30 tot 12 uur, van 13 tot 16.45 uur en van 17.05 tot 21 uur. Op zondag zijn er twee sessies van 8.30 tot 12.15 uur en van 13 tot 16.55 uur.” (RV)