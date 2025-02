Turnclub Yzervast viert 100-jarig jubileum: “Plezier voor alle leeftijden”

Turnclub Yzervast viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Dit bijzondere jubileum wordt het hele jaar door gevierd met een reeks unieke evenementen voor leden, oud-leden, families, vrienden en de lokale gemeenschap.

Turnclub Yzervast werd opgericht in 1925 en speelde sindsdien een belangrijke rol in de turnwereld. “Met tientallen kampioenschappen op haar naam en een sterke focus op het ontwikkelen van jong talent, is de club uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in de regio. Vandaag telt Yzervast meer dan 500 leden en biedt zij een plek voor turners van alle leeftijden en niveaus om zich te ontwikkelen en plezier te beleven aan de sport”, zegt ons Marieke Vandemeulebroucke.

Rijke geschiedenis

Het feestjaar begint zaterdag 1 februari met een groots evenement in Transfo. “Na het officiële moment kunnen bezoekers genieten van een feestelijke receptie en een unieke tentoonstelling over 100 jaar Yzervast. Deze expositie neemt bezoekers mee langs de rijke geschiedenis van de club aan de hand van foto’s, verhalen en memorabilia. Voor jong en oud is er gratis animatie, en de dag wordt afgesloten met een sfeervol eetfestijn voor maximaal 210 gasten. Iedereen is welkom om deze feestelijke dag mee te vieren.”

Turnshow

In mei organiseert men een spectaculaire turnshow waarin ons talent hun vaardigheden laten zien. “Tijdens dit weekend ontvangen we ook onze vrienden van de Franse turnclub La Vigilante uit Le Coteau, met wie we al jarenlang een hechte band hebben. Dit weekend staat volledig in het teken van sportieve prestaties en de versterking van de vriendschap tussen onze clubs”, aldus Marieke Vandemeulebroucke.

Ter ere van het jubileum verschijnt een boek dat de rijke historie van Turnclub Yzervast in beeld brengt. Het boek is vanaf 1 februari te koop en kan je bestellen via de webshop: https://yzervast-heestert.be/shop/4949.

Het feestjaar wordt in stijl afgesloten met een groots slotevenement in december waarvan de details later volgen.