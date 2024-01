TTC Zandvoorde spant de kroon op PK tafeltennis

Op de voorbije provinciale kampioenschappen tafeltennis was TTC Zandvoorde opnieuw goed voor heel wat medailles. Zowel op zaterdag bij de jeugd als op zondag bij de volwassenen profileerde de club zich zelfs tot beste club in onze provincie.

In West-Vlaanderen zijn er momenteel geen A-spelers actief, dus was het op het provinciaal kampioenschap uitkijken naar wie zich in de andere reeksen zou plaatsen voor de Vlaamse kampioenschappen A, B, C, D en E op zondag 4 februari in Sint-Truiden. Op het PK in Schiervelde in Roeselare was er in elke categorie meer dan vijftig in totaal een provinciale titel te verdienen. Op zaterdag was TTC Zandvoorde er actief met 28 jeugdspelers, met vijf individuele titels. “Samen behaalden onze leden 62 medailles, met zowel goud in enkel, dubbel en gemengd”, weet Gunther Pauwels, jeugdbegeleider bij TTC Zandvoorde. Cato Verleye is bijvoorbeeld als 12-jarige momenteel nummer twee bij de miniemen in ons land. “Zij is vooral een aanvallende speelster. Daarnaast hebben we ook Irina Deslyper bij de cadetten en Manoe Labaere bij de juniores. Zij speelt aanvallend en zeer gecontroleerd. Bij de jongens miniemen is er Aaron Decroos. Hij houdt de bal heel goed op de tafel. Bij de juniores is er dan nog Milan Dekeyzer als een zeer aanvallende speler.”

Medailles grijpen

TTC Zandvoorde won tevens de jeugdbeker met 105 punten, voor Wielsbeke-Leieland (46) en Oostduinkerke (31). “Bij de senioren op zondag hebben veel jeugdspelers meegedaan en wonnen we opnieuw de clubbeker en veel medailles. In het enkeltornooi voor B-spelers was de 22-jarige Lucca De Jonckheere de sterkste. Een beetje onverwacht. Lucca komt bij TTC Zandvoorde in de A-ploeg uit in tweede nationale.”

Zondag 28 januari is er in Schiervelde een Jeugdliga. Voor de spelers van verschillende niveaus leuk om zich eens met anderen te meten. “Begin maart is er het Belgisch kampioenschap voor de jeugd, met de bedoeling ook daar medailles te grijpen. Rekening houdend met de sterke concurrentie uit Wallonië”, besluit Gunther Pauwels. (ACR)