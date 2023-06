TTC Zandvoorde huldigt kampioenen op clubfeest

Zaterdagavond organiseerde TTC Zandvoorde het jaarlijks clubfeest. Voorzitter Valerien Gobert was bijzonder fier te kunnen stellen dat het weer een geslaagd seizoen geworden is voor de club.

“Alle ploegen hebben het behoud kunnen verzekeren Onze A-ploeg zorgde voor de verrassing door vicekampioen te worden in 2de nationale. Door de promotie van onze E-ploeg hebben we volgend seizoen twee ploegen in tweede provinciale, wat zeker positief is voor de evolutie van onze jeugd. Onze jeugd behaalde zilver in het ploegenklassement van het jeugdcriterium.”

“Julie Van Hauwaert werd kampioen van België, dubbel gemengd Dames A. Aaron Decroos pakte brons op het BK Dubbel Gemengd Miniemen en Jacques Ingelbrecht werd voor de tweede keer op rij kampioen van België in de categorie 70+.”

(FRO)