TTC Wielsbeke-Leieland sterk op provinciekampioenschap: “We zijn hier enorm trots op”

In sporthal Schiervelde in Roeselare presteerde TTC Wielsbeke-Leieland beter dan ooit op de provinciale kampioenschappen. Bij de seniores werd de club knap derde, de jeugd deed het nog beter met een tweede plaats.

Bij het Dubbel Heren Benjamins behaalden Maciej Sawala en Malaï Van De Veire goud. “In die jongste leeftijdscategorie was dit wel een te verwachten prestatie, omdat ze bij de beteren behoren in de provincie”, vertelt bestuurslid Ewout Desmet trots. Bij het Dubbel Heren Preminiemen waren Harm Noppe (Zwevegem) en Jack Dobbelaere primus. Beide jongens speelden ook de finale tegen elkaar in het enkel.

Bij het Dubbel Heren Miniemen pakten Vic Maes en Oscar Maes knap zilver. Bij het Dubbel Heren Juniors was er eveneens zilver weggelegd voor Nand Vynckier en Joran Werner. Bij het Enkel Dames NG werd Isabel Cosaert bij haar eerste deelname al meteen tweede, een knappe prestatie. Het Enkel Heren Benjamins was dan weer een kolfje naar de hand van Maciej Sawala. Maciej is veruit de beste van zijn lichting en greep daardoor een logische eerste plek. Bij het Enkel Heren Preminiemen was het zilver voor Jack Dobbelaere. Bij de Enkel Heren Miniemen haalde Vic Dobbelaere een mooie derde plek binnen. Bij het Enkel Heren Juniors was ook Nand Vynckier goed voor een zilveren medaille.

Bij het Enkel Dames Veteranen +50 ging het brons naar Régine Thienpont. Plek 1 en 2 waren buiten bereik, Regine was de beste van alle andere spelers van hetzelfde niveau. Puike prestatie dus. Bij het Gemengd Benjamins was er goud voor Milaï Van De Veire en Clara Pattyn uit Zonnebeke. Bij het Gemengd Preminiemen werden Jack Dobbelaere en Lore Goethals uit Zandvoorde tweede. Bij het Gemengd Veteranen +40 was er brons voor Kris Werner uit Oostduinkerke en Isabel Cosaert. Bij het Dubbel Dames B ging het goud naar Kaat Devoldere uit Meulebeke en Anna Roelens. Bij het Enkel Heren E was er zilver voor Robbe Devrieze en brons voor Boaz Vanweehaeghe. “Dat is altijd een druk bezette reeks, waarin twee van onze spelers bewezen dat ze mooie progressie maken.”

Regelmatigheidsbekers

Bovenop alle mooie resultaten was er nog een primeur voor TTCWielsbeke-Leieland. “Het was de eerste keer ooit dat we een derde plek bij de seniors en zelfs een tweede plek bij de jeugd behaalden. We zijn enorm trots op dit resultaat”, zegt tevreden bestuurslid Ewout Desmet.

Regelmatigheidsbekers

