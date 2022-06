TTC Tielt heeft met Wouter Deneweth een nieuwe voorzitter: “Meer jeugd laten doorstromen naar competitie”

TTC Tielt heeft er een woelig tafeltennisseizoen opzitten. Niet alleen liep het op sportief vlak niet zoals gepland, er werd bij de spelers en sympathisanten ook gevreesd voor het voortbestaan van de club. Peter de Cloet had immers aangegeven te willen stoppen als voorzitter en niemand leek bereid om de fakkel over te nemen. Op een buitengewone algemene vergadering werd een oplossing gevonden en werd Wouter Deneweth (27) aangesteld als nieuwe voorzitter.

Wouter Deneweth, die momenteel in Gent woont, is al sinds 2003 lid van TTC Tielt en hij groeide uit van beginnend tafeltennisser tot een gerespecteerde competitiespeler die momenteel het klassement D6 bezit. Hij maakte nooit eerder deel uit van het bestuur, maar was wel telkens van de partij als er een handje moest worden toegestoken.

“Voor mij was het wel even schrikken toen Peter te kennen gaf dat hij ging stoppen als voorzitter. Als er geen nieuwe voorzitter werd gevonden, kon de club niet in zijn huidige vorm blijven bestaan. Helemaal verdwijnen zou TTC Tielt niet, maar het zou veeleer een club worden van recreatieve spelers. Het competitie-aspect zou verdwijnen.”

Degelijk bestuur

“Samen met bestuurslid Dieter Dewitte heb ik een analyse gemaakt van de huidige gang van zaken en hoe we toch nog actief konden blijven als competitieclub. De conclusie was dat de combinatie van de eigen inbreng van Peter op alle vlakken in de club en zijn grote verantwoordelijkheid als voorzitter gewoon te zwaar was. Ik ben van mening dat een voorzitter zich moet bezighouden met de speciale gevallen. Het routinewerk moet worden overgelaten aan het bestuur. We hebben een degelijk en ervaren bestuur en dat kan, mits een goeie coördinatie, op die manier goed functioneren.”

“Als voorzitter wil ik vooral de visibiliteit van de club en van het tafeltennis opkrikken. We weten allemaal dat media-aandacht veel kan teweegbrengen. Denk maar aan de opmars die darts de laatste jaren heeft gemaakt. Om dat te realiseren, wil ik meer inzetten op multimedia en moet onze website het eerste en voornaamste medium worden waarop de leden en toekomstige leden alle nodige informatie kunnen terugvinden.”

“Daarnaast is en blijft onze jeugdwerking een van de belangrijkste onderdelen van de club. Met Filip Braeckevelt draait dit al jaren heel goed. Alleen de doorstroming van de jeugd naar de competitiespelers verloopt wat moeizaam. Daarom wil ik ook graag dat Filip en onze nieuwe competitietrainer, Dré Dobbelaere, goed met elkaar zullen communiceren om die doorstroom te vergemakkelijken.”

Drukke job

“Ook het aspect competitie blijft uiteraard belangrijk. De laatste jaren is het aantal ploegen waarmee we in competitie traden, geleidelijk aan geslonken, maar toch hebben we nog steeds drie volwaardige ploegen. Daarmee kunnen toch zo’n 15 leden competitie blijven spelen.”

“Ik heb zelf een heel druk leven als werfleider en werkvoorbereider bij Herbosch-Kiere, een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van sluizen, kaaimuren en bruggen. Daarnaast heb ik nog heel wat hobby’s, waaronder uiteraard tafeltennis. Het komend jaar zal ik zeker ook aantreden als competitiespeler, maar ik wil me vooral ook concentreren op mijn functie als voorzitter.” (GD)