TTC Houthulst krijgt op zomerstage bezoek van bijzondere coach

TTC Houthulst organiseerde onlangs de derde editie van de zomerstage, die ook dit keer weer op veel belangstelling kon rekenen.

“Dit jaar hadden we met Paul Noël een wel heel bijzondere coach als gast”, aldus voorzitter Dario Deweer. “Paul heeft enorm veel ervaring en is de beste coach van ons land. Hij was negen jaar trainer van de nationale ploeg van Canada en had ook de nationale teams van Duitsland en Nederland onder zijn hoede. Bovendien was hij twee jaar lang de coach van Jean-Michel Saive.”

“Hoe ik Paul Noël zover kon krijgen om training te komen geven op onze stage? Door hem simpelweg te contacteren en een halfuur te praten over de werking van onze club. Deze stage met een topcoach is een mooi extraatje voor ons vijftigjarig bestaan als club. Voor onze leden was dit een unieke kans om les te krijgen van dergelijke trainer. Vandaar dat de opkomst, met 21 deelnemers, ook zo groot was. De deelnemers waren vooral gevorderde spelers van de eigen club, aangevuld met spelers vanuit heel het land. Er was zelfs een speler vanuit het Franse Perpignan aanwezig. De reacties waren heel positief en we hopen een stage van dit kaliber de komende jaren te kunnen herhalen”, besluit de voorzitter, die als rasechte Houthulstenaar al jaren bij de club betrokken is. (SB-foto MG)