Het tafeltennisseizoen is zo goed als halfweg. TTC Freetime Zonnebeke gaat met twee ploegen op zoek naar de titel in verschillende divisies. Volgens voorzitster Anne-Lore is de visie van de club dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan spelen en zich amuseert. Dit doen ze door aan alle spelers training op maat aan te bieden.

TTC Freetime Zonnebeke is een familieclub die de laatste jaren een groei doormaakt. “We hebben een moeilijke periode gehad, maar we hebben de indruk dat corona voor ons een positief effect had”, aldus voorzitster Anne-Lore Pattyn. “We zijn aan een flinke opmars bezig, in twee jaar tijd heeft de club er drie ploegen bij.” Volgens haar is een van de verklaringen dat mensen thuis zijn begonnen met tafeltennis spelen tijdens de lockdown.

TTC Zonnebeke telt vijf ploegen die competitie spelen. De A-ploeg treedt aan in eerste provinciale, de B-ploeg in vierde provinciale en de C- en D-ploeg spelen, onder meer tegen elkaar, in vijfde provinciale. Er is ook nog een jeugdploeg benadrukt Anne-Lore.

“We zijn ingeschreven in de jeugdcompetitie. Ploegen nemen daar deel met spelers die tussen 12 en 21 jaar zijn. Dit is kleinschaliger dan de gewone competitie zodat de jeugd op haar eigen niveau kan spelen.”

De jeugdploeg van TTC Zonnebeke bestaat momenteel uit spelers van 12 en 13 jaar. “Dit omdat we hen willen laten kennismaken met de competitie op hun eigen niveau”

De B- en C- ploeg staan voor het ogenblik op de eerste plaats in hun reeks. Beide ploegen maken kans om te stijgen naar een hoger niveau en de titel te pakken.

Gerichte training

Het zou de tweede keer in de geschiedenis van de club zijn dat ze met twee ploegen in twee verschillende reeksen stijgen naar een hogere divisie. Dit dateert al van 2013. De club heeft de kans om iets moois te verwezenlijken, verklaart Anne-Lore.

“Met de B-ploeg hebben we de ambitie om te stijgen en met de derde ploeg zien we wel waar we uitkomen. We zijn dit seizoen beter dan we verwacht hadden, het feit alleen al dat we met vier ploegen en een jeugdploeg kunnen aantreden, maakt me trots.”

Het ondersteunen van de eigen jeugd is ook een belangrijk aspect binnen de club. Volgens de voorzitster probeert de club dit te doen door gerichte en structurele training. “We beschikken over zes gemotiveerde trainers. Zo kunnen we voor ieder niveau training aanbieden. We willen iedereen de kans geven zich te ontwikkelen.” (Thibaut Desmarets)