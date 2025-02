TTC Drive Oostende gaat richting twee titels in de competitie: “B- en C-ploeg gaan voor promotie”

TTC Drive Oostende gaat richting twee titels in de competitie. Zowel de B- als de C-ploeg zijn goed op weg om te promoveren.

TTC Drive Oostende heeft dit seizoen in tafeltennis twaalf herenteams in interclub, plus twee damesploegen en een veteranenploeg. Bij de jeugd zijn er jongeren actief bij de U12 en de U17. Met de A-ploeg werd gehoopt om naar Landelijke te promoveren. Maar de reeks is volgens voorzitter Jacques Denys momenteel te sterk. “Er zijn vier ploegen die nog boven ons staan en zij zijn overigens aan elkaar gewaagd. Volgend seizoen gaan we mits een versterking volop voor die reeks hoger. Belangrijk wel is dat de B-ploeg op koers zit om die stap te zetten. Zij staan een punt voor op de tweede TTC Damme A en twee punten op de derde TTC Zandvoorde D. In de onderlinge duels halen wij het voordeel.” Bij een promotie zouden er volgend seizoen dan twee teams van TTC Drive in eerste provinciale actief zijn. De C-ploeg moest zaterdag de zaal in tegen Wielsbeke, maar die gaf forfait zodat TTC Drive bovenin met nog zes ontmoetingen verder kan uitlopen. “Dit team zou dan naar tweede provinciale gaan”, wat goed is voor de werking van de club. Wij blijven overigens voor een kwalitatieve en efficiënte werking voor alle doelgroepen gaan.”

Initiaties

In die zin heeft in het weekend van 1 en 2 maart vanaf 9.30 uur het clubkampioenschap plaats, in de zaal van TTC Drive in sportpark De Schorre aan de achterzijde van de Mister V-arena. Op zaterdag komen alle jeugdspelers aan bod, de G-sport en de recreanten. Het gaat om een enkel-, dubbel-, en een open tornooi met voorgift. Ook op zondag waar de spelers in de klassementsreeksen aan bod komen. De komende weken zijn er overigens initiaties gepland voor een twintigtal leerlingen van De Studio Oostende.” Ook van Karl Vanderplaetse, projectmedewerker van de FMDO, is er bij TTC Drive de vraag om aan tafeltennis te doen. De Federatie Mondiale en Democratische Organisaties verbindt en versterkt mensen in de diverse samenleving en doet dat met sociaal-culturele verenigingen van en voor mensen met een migratieachtergrond. (ACR)