“Trots en ontgoocheld tegelijk”: Adinkerkenaar Stefaan Henderyck grijpt net naast PDC-tourkaart

Stefaan Henderyck (50) ging in het Duitse Kalkar op zoek naar een PDC-tourkaart. Hij strandde op de 30ste plaats, terwijl de beste 13 een kaart bemachtigen. “Het is zuur, maar ik moet ook trots zijn”, zegt Stefaan, wiens bijnaam Friete is.

Stefaan Henderyck is afkomstig uit Oostende en woont nu in Adinkerke. Hij is samen met Gwenny Verhelst die café ’t Veld uitbaat. Voor het derde jaar op rij trok hij naar het Duitse Kalkar voor de befaamde PDC Q-School. De Q-school bestaat uit twee fases en in de eerste fase kon Stefaan zich vrij eenvoudig kwalificeren. “Voor het derde jaar op rij mocht ik zo naar de Final Stage”, zegt Stefaan.

Minder gunstige loting

“Na drie dagen Final Stage stond ik 16de. Enkel de top-13 en de vier dagwinnaars krijgen een tourkaart. Uiteindelijk stond ik na de laatste dag 30ste. Ik was er nog nooit zo dicht bij”, aldus Stefaan, die onlangs 50 kaarsjes mocht uitblazen. “Het is aan de ene kant zuur, maar anderzijds mag ik trots zijn op het afgelegde parcours. De gemiddeldes waren goed, alleen had ik minder geluk met de loting in de Final Stage.”

Blij voor andere Belgen

Ook Stefaan merkt dat darts elk jaar populairder wordt. “Er waren 100 inschrijvingen meer dit jaar in Kalkar. Er waren ook een pak Belgen en met de landgenoten kom ik goed overeen. Ik ben blij voor Mario Vandenbogaerde en Andy Baetens dat het hen wel gelukt is. Ik probeer volgend jaar opnieuw mijn kans te gaan.”

Volgende opdracht

Zondagavond keerde Stefaan terug. In het dagelijks leven werkt hij bij de Oostendse Vismijn. “Het is een drukke periode want donderdagavond vertrek ik al naar Milton Keynes voor de Challenge Tour. Ook vorig jaar nam ik deel aan de Challenge Tour en ook nu zal ik me daar weer op focussen. Aan de WDF-tornooien zal ik dit jaar niet meedoen, ik moet ergens een lijn trekken.”

Eigen pijlen

Stefaan gooit met zijn eigen pijlen en die komen binnenkort ook op de markt. “Sponsors One80 en Vanhee zullen mijn pijlen commercialiseren. Dat vind ik een hele eer want dat kunnen niet veel darters zeggen. Ik vermoed dat ze binnen enkele maanden in de rekken liggen.”