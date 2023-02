Tristan Vandenbussche is tevreden met zilver op WK indoor

Tristan Vandenbussche heeft in een vertrouwde omgeving, bij hem thuis in de Brugse huisbrouwerij Fort Lapin, een zilveren medaille behaald bij de U23 op het WK indoor roeien. Hij deed dat in een nieuwe persoonlijke besttijd en deed hiermee beter dan de bronzen medaille van vorig jaar.

Tijdens de coronapandemie werd iedereen verplicht om aan het WK indoorroeien online deel te nemen. Dit jaar kregen de deelnemers de keuze, online meedoen of naar Toronto in Canada reizen. Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) bleef trouw aan de formule die hem vorig jaar brons opleverde. Aangemoedigd door ruim honderd fans, vrienden, familie, sympathisanten en sportschepen Franky Demon en burgmeester Dirk De fauw ging hij in zijn leeftijdscategorie de strijd aan met de rest van de wereld

De 22-jarige Bruggeling was vorig jaar in het roeien bij de U23 Europees en wereldkampioen en won met zijn Gentse teamgenoot Aaron Andries ook de B-finale van de Wereldbeker in Luzern. Tristan ging meteen goed van start op de roeimachine. Na enkele honderden meter moest hij tussen de veertien andere deelnemers echter de leiding laten aan de Portugees Andre Pinto, de roeier waar hij vooraf het meest voor vreesde. Pinto gaf zijn leidersplaats niet meer uit handen en werd wereldkampioen in 5:49’7. Vandenbussche werd tweede in 5:51’5 en kon hiermee zijn vorige persoonlijke besttijd van 5:52’6 verbeteren.

Spannend

Net zoals vorig jaar moest de Bruggeling diep gaan. Dit keer om eventueel de Portugees nog bij te benen en zo bleef het bijzonder spannend tussen de twee favorieten. “In het eerste deel van de wedstrijd lag ik voorin. Misschien een beetje door de adrenaline en de vele aanmoedigingen hier was het wat moeilijk om mijn tempo wat te laten zakken”, vertelt Vandenbussche. “Ik kon daarna mijn tempo aanhouden. Ik lag lang op drie meter afstand, maar ik voelde de verzuring en ik ben ook laat beginnen sprinten. Eerder zat er niet in waardoor de Portugees nog wat meer afstand kon nemen.”

Tristan was tot woensdag op stage met de Belgian Sharks in het Spaanse Amposta, met de licht- en zwaargewichten samen. Een echte voorbereiding op die ergometer was er dus niet. “Ik ben tevreden met zilver, alsook met mijn tijd die ik zelf meer dan een seconde kon verbeteren”, besluit Vandenbussche na een dik applaus bij zijn vele supporters die van het huis een rondje aangeboden kregen.

(ACR/ Foto ACR)