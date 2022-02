Tristan Vandenbussche grijpt brons op WK indoorroeien U23

Het WK indoorroeien zou dit jaar in Hamburg georganiseerd worden. Maar door de pandemie koos de organisatie ervoor om dit online te doen. Zo moest de ergometer verbonden worden met een pc en de wifi, en moest de prestatie gefilmd worden.

Alle deelnemers aan het WK begonnen zaterdag om 12.20 uur precies samen aan hun wedstrijd die volledig virtueel en over gans de wereld via een livestream te volgen was. Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub) nam aan het WK deel, op een vertrouwde locatie, bij hem thuis in de Brugse huisbrouwerij Fort Lapin die wordt uitgebaat door zijn ouders.

Op die manier kon er wat sfeer gecreëerd worden en was iedereen welkom om te supporteren. Burgemeester Dirk De fauw was tevens aanwezig om de 21-jarige roeier aan te moedigen.

Lang op tweede plaats

Tristan had voor aanvang van het WK de snelste tijd van de Europese deelnemers. Wereldwijd was hij tweede. Een Amerikaan deed het sneller. En Isaiah Harrison bleek ook de snelste op het WK in 5:50’80”. Tristan zette alles op alles, maakte lang aanspraak op het zilver, maar moest in het ultieme slot nog de Moldaviër Ivan Corsunov (5:53’10”) laten voorgaan.

“Al bij al ben ik tevreden met het brons. In een nieuwe besttijd 5:53’70”. Ik lag voortdurend op de tweede plaats, jammerlijk ben ik de laatste 50 meter ingehaald”, aldus de Bruggeling.

Sterker in het water

De Moldaviër had duidelijk en in tegenstelling tot Tristan nog een eindsprint in huis. “Ik zat er volledig door, maar ik heb alles gegeven. Indoorroeien is niet technisch, maar puur fysiek. Op het water ben ik bijvoorbeeld wel sterker dan zij die voor mij eindigden”, weet Tristan die zijn twee kilometer op de ergometer goed had ingedeeld.

“Ik weet op voorhand wat ik wil doen. Ik probeer dat zo goed mogelijk uit te voeren. Met dank aan mijn trainster Evelien Ameel. Met haar bespreek ik hoe ik alles ervaar. Zij geeft mij dan de nodige tips en tricks. Meestal zitten we dan op dezelfde golflengte.”

“Op naar volgend jaar, want ik zie het wel zitten om opnieuw aan dit WK mee te doen. Of het dan wederom digitaal zal zijn is de vraag. Maar online is het toch wel gemakkelijk”, besluit Tristan Vandenbussche. Onze landgenoot Ward Lemmelijk kon nadien bij de zwaargewichten zijn wereldtitel met succes verlengen.

