Tristan Gevaert (19) geplaatst voor Europees kampioenschap veldloop: “Hopelijk vlot beloopbaar parcours”

Het loopt lekker voor Tristan Gevaert. De 19-jarige Torhoutenaar heeft zich vorige zondag tijdens het BK veldloop in Hulshout in de provincie Antwerpen kunnen plaatsen voor het Europees kampioenschap veldloop bij de juniores (U20) op zondag 10 december in Brussel. De eerste zes van het BK mochten naar het EK en Tristan werd… zesde.

“We liepen lang met z’n vijven voorop en dus lag een plaats in de top vijf zeker binnen mijn mogelijkheden”, vertelt hij. “Maar op het einde werd ik nog door iemand ingehaald. Niet erg, ik ben geselecteerd voor het EK in Brussel en dat was mijn doel. Hopelijk krijgen we daar een vlot beloopbaar parcours voorgeschoteld, want dat ligt me een stuk beter dan de al bij al erg zware en op sommige plaatsen heel modderige omloop in Hulshout.”

Combinatie met studies

Tristan is de jongste zoon van Peter Gevaert (52) en Roos Andries (51) uit de Warandestraat, vlakbij het kruispunt met de Hogestraat. Hij heeft een oudere broer Egon (21). Tristan volgt aan de KU Leuven de richting bio-ingenieurswetenschappen en heeft ervoor gekozen om zijn eerste twee bachelorjaren aan de KULAK in Kortrijk af te werken. Momenteel is hij met het tweede jaar bezig.

“Gemiddeld train ik negen keer per week”

“Intensief sporten is niet gemakkelijk combineerbaar met mijn studies, maar vorig academiejaar was ik geslaagd en dat hoop ik straks opnieuw voor mekaar te krijgen”, zegt hij. “Rond het einde van het basisonderwijs ben ik met atletiek begonnen en heb ik me aangesloten bij de plaatselijke Houtland Atletiekclub. Mijn trainer was toen Dieter Brouckaert. Nu train ik bij Andy Inghelbrecht, die de volwassen afstandslopers onder zijn hoede neemt. Ik ben beide trainers dankbaar voor wat zij voor mij betekend hebben.”

Wekelijks 100 km

“De aanzet om me op het hardlopen toe te leggen, moet de Sint-Rembertcorrida geweest zijn. Ik merkte toen dat ik een zeker talent had om te lopen en eenmaal ik HAC-lid was en iets meer begon te trainen, maakte ik vrij snel progressie. Als je die vooruitgang ervaart, motiveert dat natuurlijk om door te doen. Vooral omdat ik écht hou van deze sport.”

“Intussen train ik gemiddeld negen keer per week, verdeeld over zes dagen. Dat komt neer op wekelijks ongeveer 100 km lopen. Ik doe daarnaast nog krachttraining en stabilisatie. Ik zie er zelden of nooit tegenop om te trainen. Ik doe het gewoon graag.”

“Negen trainingen per week lijkt misschien veel, maar ik zie op het vlak van trainen nog een grote marge. Of anders gezegd: ik zou nog moeten kunnen groeien in mijn sport. Dat hoop ik althans. Ik zie wel hoe ver ik uiteindelijk geraak, maar elke ervaring die ik meemaak, bijvoorbeeld door aan een internationaal kampioenschap te mogen deelnemen, is er ene om te koesteren. Ik blijf zo hoog mogelijk mikken, maar in het afstandslopen is het voor mij nog te vroeg om zware uitspraken te doen. Er kan in alle opzichten nog van alles gebeuren.”

Naar Jeruzalem

“Ik loop zowel in het veld als op de atletiekbaan. Van nature ben ik eerder een pisteloper, omdat ik niet zo sterk gebouwd ben. Maar anderzijds vind ik veldlopen nog net iets leuker, omdat het tactische en het speelse er meer in zitten. Toch hoop ik bij veldloopwedstrijden altijd op een vlot beloopbaar parcours, want dat ligt me beter. Duimen dat het zo is tijdens het EK in Brussel.”

“Mijn beste afstand op de piste is momenteel de 5.000 meter. Ik liep de voorbije zomer 14’13”60 en behaalde met die tijd de limiet om naar het EK voor de U20 in Jeruzalem te mogen. Daar ben ik trouwens 18de geworden. Ik was weer een mooie ervaring rijker.”

Onderste uit de kan

“Het parcours voor het BK in Hulshout was best wel lastig. Sommige delen waren prima beloopbaar, maar er zaten ook zware modderstroken tussen. En pittige heuveltjes. Ik had op een plaats bij de eerste zes gehoopt, want dan wist ik dat ik naar het EK mocht, maar het niveau van de huidige generatie juniores in België ligt heel hoog. Niemand kon dus zeker zijn van zijn plaats. In het veldlopen hangt er bovendien veel af van hoe de omloop er bijligt. Ik was dan ook opgelucht om als zesde over de streep te komen. Opdracht volbracht.”

“Ik blijf nu voluit trainen voor het EK. We hebben een sterk team en hopen op 10 december in Brussel een mooie prestatie bij de U20 te kunnen neerzetten. Ik doe mijn best om tegen dan nog wat beter in vorm te geraken. En zoals ik al zei, duim ik voor een vlot lopend parcours. Ik ga in elk geval alles geven wat ik in me heb. Het onderste uit de kan halen. Meer kan ik uiteindelijk niet doen, hé? Dan zien we wel wat er lukt en of het mijn dagje is. Je kunt zoiets moeilijk op voorhand voorspellen.”