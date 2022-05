Trio van turnclub Zeestern De Panne gaat zaterdag voor podiumplaats: “BK is kers op de taart na geslaagd seizoen”

Turnclub Zeestern De Panne kan terugblikken op een geslaagd seizoen en mag als kers op de taart drie gymnastes naar het BK acrogymnastiek in de leeftijdcategorie 12-18 jaar B-niveau sturen. Hoofdtrainster Laure Maes blikt vooruit.

Voor Elise Pieters, Kyana Stienne en Josephine Masschelein wordt het zaterdag een heel speciale dag. Ze kwalificeerden zich begin mei op het Vlaams kampioenschap voor deelname aan het BK.

“Via drie voorrondes, waarvan ze er eentje konden winnen, kwalificeerden de meisjes zich voor het Vlaams kampioenschap”, vertelt Laure Maes. “Op het VK eindigden ze in de top vijf, wat ruim voldoende was om verder te mogen naar het Belgisch kampioenschap. Om de norm te turnen, moet je zowel naar de ranking kijken als een bepaalde score halen. In alle kwalificatiewedstrijden slaagden onze meisjes daarin.”

Een uitzonderlijke prestatie, vooral omdat de drie meisjes nog niet zo lang samen turnen.

“Dit trio is sinds juni 2021 samen aan het trainen. Elise en Josephine trainden daarvoor al samen, terwijl Kyana dus pas vorig jaar is toegevoegd. Dat is heel vlot verlopen. De meisjes voelen elkaar goed aan en hebben uitzonderlijk snel progressie gemaakt.”

Unieke kans

Voor Kyana en Josephine wordt het hun eerste BK.

“Elise heeft op jongere leeftijd al eens aan een Belgisch kampioenschap deelgenomen, maar het is wel haar eerste BK als onderpartner (een specifieke rol in het acroturnen, red.). Voor de andere twee is het hun allereerste deelname aan een BK. Ze kijken er heel hard naar uit en zien dit als een unieke kans. Ze hebben niets te verliezen, maar we hopen natuurlijk wel op een mooie prestatie.”

De hoofdtrainster durft zelfs van een podiumplaats te dromen.

“Het is lastig om in te schatten en het is van veel factoren afhankelijk, maar als onze meisjes een perfecte oefening turnen, is de kans wel reëel. Ik gok op een kans van ongeveer zestig procent, maar wat de uitslag ook is, wij zijn sowieso al heel trots. Ook voor onze club is het natuurlijk schitterend om drie gymnasten op een BK te hebben. Vele jaren geleden gebeurde dat wel eens vaker, maar de jongste jaren is het niveau bij de andere clubs sterk gestegen, waardoor het iets lastiger werd. Maar zo te zien, zijn we weer progressie aan het maken.”

Terugval door corona

Zeestern heeft een talentvolle lichting met veel aanstormend jong talent.

“We hebben veel jonge formaties die hopelijk in de voetsporen van onze BK-gangers zullen treden. Door corona zagen we een afname in het ledenaantal, maar afgelopen weekend organiseerden we onze jaarlijkse turnshow en nu zien we weer een toename in interesse in onze sport. De deelname aan het BK van dit weekend wordt de kers op de taart na een geslaagd jaar voor Zeestern De Panne. We bekijken nog de mogelijkheden om een bus in te leggen richting de Gentse Topsporthal”, besluit de 24-jarige hoofdtrainster uit Veurne.

(SB)