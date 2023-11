Tribes Juniors spelen finale

De Juniors van de Izegem Tribes Youth Academy spelen zaterdag de finale van de BNL Football League. Ze nemen het op tegen de Brussels Daemons. Het Izegem Tribes Junior team won in de halve finale van The Ostend Pirates en verzekerde zich van een plek in de finale van de eerste BNL Juniors Bowl-game.

“We wisten dat het een onvoorstelbaar seizoen zou worden met veel nieuwe teams of teams die gefusioneerd waren, maar ikzelf had niet verwacht dat we in de finale zouden zitten”, opent de 18-jarige linebacker Yorre Desmet uit Ingelmunster die momenteel een sabbatjaar aan het nemen is. Hij werkt nu om dan volgend jaar te studeren. Hij begon al 8 jaar geleden bij de Izegem Tribes. “Ik denk dat de obsessie door de sport ons team zo sterk maakt. Iedereen houdt zo hard van de sport. Ook door onze grote en straffe coaching-staff zijn we een sterk team geworden de jongste jaren.”

Maar in de finale staan ze natuurlijk tegenover een ander ijzersterk team, de Brussels Daemons die bovendien een thuiswedstrijd spelen. “Het is een duchtig team met veel playmakers. Slechte teams komen niet zomaar in de finale terecht”, weet Yorre. “Een paar jaar geleden hebben we van hen verloren in de halve finale dus ik denk dat velen onder ons nog met wraakgevoelens zitten en uit zijn op revanche. Het wordt sowieso een spannende wedstrijd.” Maar Yorre is overtuigd van de kwaliteiten van zijn team en gaat ervan uit dat Izegem een goede kans maakt op de overwinning. “Er zijn veel factoren die meespelen in een wedstrijd. American football is 70 procent mentaal zeggen ze altijd, dus als we onze mentaliteit juist krijgen, zie ik niet in waarom we zouden verliezen.” (RV)

Zaterdag 18 november om 14 uur: Brussels Daemons – Izegem Tribes Youth Academy.