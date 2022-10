Triatlonteam Roeselare stuurt drie atleten naar WK Ironman

Uitstekende voorbereiding voor Cosie Goudesone

Cosie Goudesone (32) is de derde triatleet van TTR die aan de Ironman van Hawaï deelneemt. Hij kwalificeerde zich vorig jaar in Vichy. “In het verleden was ik in Nice al eens op twee minuten van een slot voor Hawaï gestrand en in Vichy, waar ik minder goed voorbereid aan de start verscheen, lukte het me plots wel. Met dank aan een loodzwaar fietsparcours en een prima marathon”, vertelt de projectmanager bij TriFinance.

Goudesone, die intussen in Zillebeke woont, zit momenteel in de verbouwingen en heeft geen uitstekende voorbereiding achter de rug. “Ik heb het even uitgerekend: in 2022 kom ik aan gemiddeld tien trainingsuren per week. Ondermaats voor een langeafstands-triatleet, maar ik moet roeien met de riemen die ik heb. Ik probeer kwalitatief met mijn trainingstijd om te springen. Dat lukt aardig.”

Deze week reisde Goudesone met zijn vriendin Inge naar Hawaï af. De familie van beiden maakt later de oversteek. “Inge heeft een hele trip uitgestippeld. We zullen meerdere eilanden aandoen, zwemmen met schildpadden en duiken naar roggen. (lacht) Ze is de beste reisorganisator ooit. Hawaï is negen jaar een doel geweest en nu is het me eindelijk gelukt. Een betere afsluiter van mijn periode als competitiesporter kan ik me niet wensen. In 2023 zal ik sowieso geen wedstrijden doen en de jaren erna waarschijnlijk ook niet, aangezien al mijn aandacht zal uitgaan naar de oprichting van een B&B voor mensen met een fysieke beperking.” (TVB)