Triatlonclub 12Beaufort mag 15 kaarsjes uitblazen

Triatlonclub 12Beaufort (12BO4) vierde zijn 15-jarig bestaan in Surfclub Inside in Oostende-Bredene.

De club telt intussen al 70 competitieve leden, die ter gelegenheid van het nieuwe seizoen in een nieuw wedstrijd-T-shirt steken. De leden van 12Beaufort zullen straks, op 18 maart, massaal deelnemen aan de Veloopzwem in De Haan. Een delegatie van 12Beaufort zal op 24 en 25 juni ook starten in de Open Lakes Cup in Frankrijk. De club organiseert verder op 14 juli de Ostend Beach Run.