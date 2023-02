Triatlon Team Tielt organiseert tweede Sprinttriatlon

Het Inofec Triatlon Team Tielt organiseerde een nieuwjaarsontbijt voor z’n leden. Een ideaal moment om terug én vooruit te blikken en al zachtjes te beginnen dromen van de tweede editie van de Sprinttriatlon op zondag 23 april.

Het Inofect Triatlon Team Tielt (ITTT) kon na een onderbreking van drie jaar opnieuw genieten van een gezellig nieuwjaarsontbijt. Een ideaal moment ook om enkele leden te feliciteren met hun sportieve loopprestatie tijdens de Tieltse Kerstcorrida van 26 december.

“We mochten 10 leden lauweren”, vertelt een trots bestuurslid Eddy De Craemer. “Het gaat om Arthur De Volder, Liesbeth De Volder, Jonas Fockedey, Edwin Kint, Nele Roels, Kristof Van De Keere, Wout Van De Keere, Annelien Verheye, Manuel Serlet en Marieke De Craemer.”

Ook maakte het bestuur meteen bekend dat ITTT dit jaar voor de tweede keer een sprinttriatlon zal organiseren in het centrum van Tielt. “Die vindt plaats op zondag 23 april. Door de definitieve sluiting van het Tieltse zwembad moeten we voor het zwemgedeelte wel noodgedwongen uitwijken naar Ter Borcht in Meulebeke.”

De sprinttriatlon bestaat uit 500 meter zwemmen (in Meulebeke), 21 km fietsen en 5 km lopen. De aankomst ligt aan de Halletoren op de markt van Tielt. (LDW)