Triatlon door Brugge met nieuw loopparcours en andere finish

Zaterdag 25 juni om 17 uur heeft op de kwartafstand de 18de editie van de Triatlon door Brugge plaats. Twee jaar lang moest de organisatie lijdzaam toekijken hoe de pandemie de triatlonwereld gijzelde. De pauze zorgde voor een wissel binnen het bestuur waar Carl Watteeuw het voorzitterschap heeft overgedragen aan Patrick Alderweireldt.

“We zijn de medewerkers, sleutelmedewerkers met daarbij Carl dankbaar voor zijn jarenlange inzet. Mede onder zijn impuls kende Triatlon door Brugge een enorme groei, waardoor op vandaag pakweg 2.000 atleten ter hoogte van het Sasplein aan de Langerei aan de start verschijnen.”

Het bestuur kreeg naast Patrick Alderweireldt, Ivan Desmidt, Kevin Debruyne, Bart Ysebaert en Thierry Begeyn dit jaar ook de versterking van Frédéric Vandenbussche. “Jaarlijks staan er naast deze kern honderden vrijwillige medewerkers klaar om de wedstrijd in goede banen te leiden. Voor de editie van dit jaar keren we naar de locatie van de eerste edities terug.” Er wordt een heus triatlondorp opgetrokken ter hoogte van de Sint-Janshuismolen en de Bonne-Chièremolen aan de Kruisvest waar zowel de sponsorende VIP’s zullen worden verwend, als de atleten en hun supporters.

Het zwem- en fietsparcours blijft ongewijzigd: traditiegetrouw wordt er in de historische Langerei in waves één km gezwommen, vanaf ongeveer 17.15 uur. De laatste starters gaan tegen 18.45 uur het water in voor een deelname aan de zwemloop. Het 45 km fietsen gebeurt net als in 2019 in het polderlandschap aan de vaart Brugge-Oostende. De atleten wisselen in het Sint-Leocollege aan de Carmersbrug. Na het fietsgedeelte worden er twee rondes van 5 km gelopen in het historische Seminarie- en Sint-Annakwartier waarna de atleten finishen tussen de molens. “Met dit nieuwe parcours, zonder de Markt, de Burg en de straten er rond willen we de impact in Brugge verminderen”, legt Patrick Alderweireldt uit.

De organisatie vraagt om vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Voor alle medewerkers en vooral voor de seingevers is er een tool ontwikkeld om te zien wie waar staat. “Indien nodig kunnen wij hen dan telefonisch contacteren. Met deze vernieuwde editie willen we het de atleten comfortabeler maken: secretariaat, douches en verzekerde bewaring bevinden zich allemaal nabij de finishzone die omstreeks zes uur wordt opgestart, zodat atleten na een verfrissende douche samen met hun supporters kunnen blijven napraten bij een hapje en een drankje”, besluit de voorzitter.

Sportief wordt het uitkijken naar onder andere Christophe De Keyser, Jasper Sabbe en de Bruggelingen Joris Basslé en Louis Naeyaert als winnaar van de vorige editie. Bij de dames is er de deelname van onder andere Joke Coysman, Kaat Van Eynde en Lore Vanclooster. De toppers worden omstreeks 19 uur aan de eindmeet verwacht. De laatste atleet loopt binnen tegen de klok van 22 uur. Het triatlonfeest wordt zondagmorgen omstreeks 1 uur afgesloten. (ACR)