Triatlon door Brugge kiest Kruisvest als aankomstzone

Na twee jaar gedwongen afgelasting heeft in Brugge opnieuw een triatlon plaats. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni volgens de gekende formule, namelijk een kwarttriatlon met start aan het Sasplein. De aankomst verhuist echter naar de Kruisvest. Door die verandering wordt ook het loopparcours lichtjes aangepast.

Bij de vorige editie, in 2019, koos de organisatie voor een gedurfde vernieuwing. De aankomstzone verhuisde toen na tien jaar van de Markt naar een grasdomein op de site van Hotelschool Spermalie. Hiermee keerde de Triatlon door Brugge enigszins terug naar de ‘groene roots’ waarbij de eerste edities hun aankomst hadden langs de groene vesten tussen de molens, waar nu dus in juni de wedstrijd opnieuw zal eindigen.

Zicht op atleten

“Eigenlijk waren we vorig jaar tijdens corona al op zoek naar een oplossing om het opener te houden”, legt Patrick Alderweireldt van de organisatie uit. “In Spermalie moest iedereen door dezelfde ingang naar binnen en buiten. Dat leek ons niet ideaal met het oog op afstand houden. Een andere overweging was dat aan de molens het publiek veel meer zicht op de wedstrijd zelf heeft. Ze zien de atleten aan beide kanten passeren en ook de tweede ronde aanvatten, terwijl je in Spermalie de atleten alleen kon zien finishen.”

Het zwemmen blijft in de Langerei naar de Carmersbrug. “Alles blijft ongeveer hetzelfde, het gros van de atleten was nog inschreven van 2020 en we zitten nagenoeg vol”, weet Alderweireldt.

Wachtlijst

“Voor individuele deelnemers is er zo goed als geen plaats meer. We stappen over op wachtlijst. Maar voor de trio’s en dames zijn er nog voldoende plaatsen.” Het inschrijven voor de trio’s komt sowieso later op gang. “Waar we wel nog grote nood aan hebben is aan medewerkers voor de dag zelf, vooral dan voor mensen die het parcours veilig moeten houden. Mensen haken na twee jaar zonder triatlon af en het is niet gemakkelijk om nieuwe mensen te bereiken.” (ACR)

De link om als medewerker in te schrijven : https://triatlonbrugge.be/nl/medewerkers/inschrijven of via de website triatlonbrugge.be en dan doorklikken op medewerkers en dan op inschrijven.