Triatlon Brugge: Louis Naeyaert moet in zijn stad Tom Vander Hoogerstraete laten voorgaan

Zaterdag had de negentiende editie van de Triatlon Brugge plaats. Tom Vander Hoogerstraete maakte er vooral tijdens het fietsen het verschil en won vrij gemakkelijk bij de mannen. Bij de vrouwen ging de winst voor de tweede opeenvolgende keer naar Katrien Verstuyft.

Traditiegetrouw werd de kwarttriatlon in Brugge in diverse waves op gang geschoten nabij het Sasplein waar er langs de Langerei zo’n 1 kilometer moest gezwommen worden. Een zomerse dag was het met 24 graden en ook het water bedroeg dezelfde temperatuur. Het dragen van een wetsuit was verboden bij de PRO’s. De andere atleten mochten zelf de keuze bepalen of ze al dan niet een wetsuit wilden dragen. Gezien de hoge temperatuur werd dit wel afgeraden.

Bruggeling Joris Basslé kwam nabij de Carmersbrug als eerste uit het water. Tom Vander Hoogerstraete volgde op ongeveer anderhalve minuut, maar maakte na de eerste wissel die achterstand al vrij vlug ongedaan. De triatleet van SMO-Scott staat bekend als een zeer goed fietser en hij liet dat ook zien. Hij bouwde een voorsprong bijeen van 3 minuten 30 op een achtervolgende groep en kon op die manier vrij ontspannend aan het vernieuwd loopparcours met meer rechte stukken en minder draaien en keren beginnen.

Jonathan Wayaffe was de eerste die bij de achtervolgers moest afhaken. Louis Naeyaert, winnaar in 2019, zette in de voor hem vertrouwde omgeving wel goed door. Hij finishte knap als tweede in 1’48”46 na Vander Hoogerstraete die zo een eerste keer won in Brugge in 1’46”15. “Ik had vandaag een mooie combinatie van hard fietsen en goed lopen. Meestaal is het één van die twee. Dit is voor mij een mooie dag. Zeker na Geraardsbergen waar ik lek gereden ben”, aldus de winnaar uit Lochristi die tijdens corona na zeven jaar opnieuw met triatlon begon.

Louis Naeyaert hoopt op een deelname aan het EK in Menen en hij kon best tevreden zijn met zijn tweede plaats. “We zagen Tom voorin heel even op de fiets. En dan ook aan de overkant van de vaart. Dat was het. Hij was heel sterk vandaag. Ik wist dat hij tijdens het fietsen het verschil kon maken. Dat hij zo’n grote voorsprong zou hebben bij de tweede wissel was wel heel extreem. We waren vandaag met zeven, acht atleten die het podium op konden. Ik ben daar bij en dat stemt mij tevreden.” Sander Heemeryck finishte in 1’49”06 als derde. Jasper Sabbe uit Dadizele werd vierde voor Wayaffe. Basslé eindigde als zesde, Quentin De Vos zevende, Brecht Van Vooren achtste. Plaats negen en tien werd door twee Bruggelingen ingevuld: Camiel Vandenbussche en Jonas Delrue.

De winst bij de vrouwen was net als vorig jaar voor de ondertussen 40-jarige Katrien Verstuyft. Ze won eerder ook al de vorige editie, alsook in 2017. Zij finishte in 2’05”05 voor Jonie Vanhoutte in 2’07”07. “Het was misschien wel een dag om Katrien te kunnen kloppen, maar ik heb tijdens het fietsen niet kunnen drinken en dat heb ik bij het lopen jammerlijk moeten bekopen”, aldus Jonie Vanhoutte. De uitgeweken triatlete uit Lichtervelde hoopt net als Naeyaert in augustus op een deelname aan het EK in Menen. Lize Paridaens werd in Brugge in 2’08”10 derde bij de vrouwen. (ACR)